Ульяновск, 6 мая, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Концерн УАЗ напомнил о предшественнике самого популярного внедорожника ульяновского автозавода «Патриот» — пикапе «Сталкер». Об этом сообщается на странице автозавода в Facebook.

Uazrussia УАЗ-2760 «Сталкер»

Серийным этот автомобиль так и не стал, поскольку «решено было сосредоточиться на подготовке к производству семейства «Патриот». Выполнен «Сталкер» был на базе УАЗ-3162 «Симбир», колесную базу которого увеличили с 2760 до 3000 мм. На пикап можно было уместить пять кубометров груза весом 800 кг. Под капотом «Сталкера» был установлен турбодизель ЗМЗ 5143.10, который выдавал 98 л. с. Максимальная скорость, которую развивал пикап, составляла 130 км/ч.

Напомним, УАЗ-2760 «Сталкер» был представлен в ходе пятого Московского международного автосалона, проходившего в «Экспоцентре» на Красной Пресне в августе 2001 года. Создан пикап был в единственном экземпляре, который находится в музее УАЗа в Ульяновске.

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