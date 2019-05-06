Москва, 6 мая, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Москва призывает Вашингтон прекратить нарушение договора о нераспространении ядерного оружия и вернуть все американские нестратегические ядерные заряды на территорию США, говорится в размещенном на сайте МИД РФ комментарии внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Комментарий МИД России связан с тем, что Соединенные Штаты подключают «неядерные» государства Североатлантического Альянса к участию в так называемых «совместных ядерных миссиях». Они предполагают элементы ядерного планирования и отработку практических навыков обращения с нестратегическим ядерным оружием США при участии представителей стран — членов НАТО.

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Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, это является нарушением первой статьи договора о нераспространении ядерного оружия, запрещающей передачу такого оружия и контроля над ним «неядерным» государствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Дж. Трахтенберг заявил, что во всем Индо-Тихоокеанском регионе Вашингтон тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, которые «чувствуют угрозу со стороны все более воинственного Китая».

По его словам, на протяжении последних 10 лет Соединенные Штаты проводят очень активные дискуссии относительно обязательств США в этом регионе, включая расширение зоны своего ядерного зонтика.

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