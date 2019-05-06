Ярославль, 6 мая, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево» погиб Михаил Зенин — сын председателя Ярославской областной коллегии адвокатов Андрея Зенина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой коллегии.

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Зенины — известная в ярославле адвокатская семья. Дед погибшего Владилен Валентинович Зенин был президентом Адвокатской палаты Ярославской области.

Михаил Зенин окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова и работал в Москве. В Мурманск он направлялся в командировку. Ему было 24 года. Место и дата похорон пока не определены.