Петропавловск-Камчатский, 6 мая, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Первомай на Камчатке — показатель того, что народ на полуострове крайне недоволен работой региональной власти, но власть изо всех сил пытается это скрыть. Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что глава Камчатского края Владимир Илюхин не контролирует политические процессы в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Камчатка

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«Дальний Восток вообще очень неспокоен, Камчатка тут не исключение. Мы все помним выборы в Приморье, в Хабаровском крае. Наивно было бы полагать, что протест исчез. И крайне непростительной ошибкой камчатских властей, губернатора Илюхина в частности, было устраивать репрессии в отношении оппозиции именно на Первомай. Посмотрим, как всё проходило в других регионах. На Колыме ведь тоже, узнав о намерении камчатцев идти в жёлтых жилетах на демонстрацию, хотели закупать такую одежду. Власти всех пригласили на Первомай — никаких запретов. И ничего не произошло. В Приморье впервые за много лет на Первомай вернули все политпартии с их символикой, коммунисты захотели отдельную колонну — пожалуйста, отдельный митинг — на здоровье. Всё прошло празднично, спокойно. В Хабаровске губернатор от ЛДПР был на площади вместе с единороссами, коммунистами и всеми остальными. Аналогично в других регионах. Что показали эти губернаторы? Они показали на этом празднике главное: несмотря на то, что у всех нас есть разногласия, но мы — один, единый народ. А что показал губернатор Камчатки Илюхин? Что он может делать всё, что ему вздумается? Ведь люди на Камчатке пользуются интернетом, они прекрасно знали, что в других регионах никаких запретов нет. Конечно, люди возмутились. То, что происходит на полуострове при этом руководителе, уже не поддаётся никакому описанию. Народ на Камчатке испытывает острое недовольство деятельностью власти, а власть, крайне топорно и неумело, пытается это скрыть. В итоге получилось то, что получилось. Прогремели на весь мир, даже иностранные СМИ о том, что творилось 1 мая на полуострове, написали. Крайне неумное поведение, на мой взгляд», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2019 года Камчатка оказалась единственным регионом ДФО, где власти запретили проход политических партий с их символикой по площади на демонстрации. Первомай отмечен в регионе задержаниями оппозиционеров, которые представители силовых структур даже не пытались вразумительно объяснять. Были задержаны представители партии «Справедливая Россия», общественные активисты, весь региональный актив КПРФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже назвал действия камчатских властей «дуболомным поведением», а зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин на официальном сайте партии озвучил все провалы камчатских властей: провал в жилищном строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.