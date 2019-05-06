Якутск, 6 мая, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В Якутском городском суде проходят заседания по делу экс-директора аэропорта Якутска Николая Местникова. Собранные доказательства его вины в получении взятки в крупном размере и коммерческом подкупе гособвинение зачитывало два дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет «Якутск Вечерний», по версии следствия Николай Местников получил от работающих в аэропорту предпринимателей более 27 миллионов рублей «за покровительство». Предполагается, что средства отчислялись ему в течение четырёх лет ежемесячно упаковщиком багажа Александром Синявским и гендиректором ООО «Олимп-АРТ» Владимиром Арбатским. В правоохранительные органы обратился Александр Синявский, потому что устал платить. Во время обысков следствием были обнаружены изрезанные банковские карты, одна из которых, как выяснилось, принадлежала Владимиру Арбатскому.

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Адвокат Николая Местникова — Тамара Местникова, которая считается лучшим специалистом по развалу дел по формальным основаниям — из-за неправильно составленных протоколов, некорректно оформленных вещдоков, нарушений в актах и так далее. Только это может улучшить положение экс-руководителя аэропорта в условиях обширной доказательной базы, отмечает газета: материалы дела составляют 21 том. В том числе следствие оперирует выписками лицевых счётов свидетелей, чеками о переводе денег, сопроводительными письмами из банков о выписках с карт Николая Местникова и тех, кто, как подозревают в следственных органах, переводил ему деньги. Есть также видеозаписи, на которых экс-директор аэропорта обналичивает средства, заключение эксперта, который подсчитал, что за четыре года Александр Синявский перечислил Николаю Местникову более 14 миллионов рублей, а Владимир Арбатский — больше 13 млн.

К материалам уголовного дела приложены также договоры аренды помещений компаниями, работавшими на территории аэропорта. Из них следует, что с 2013-го по 2018 годы ООО «Олимп-АРТ» становилось постоянным победителем конкурсов по уборке помещений аэровокзала, как считает следствие, в результате своевременных «откатов» в пользу Николая Местникова.

В ходе обысков у экс-директора аэропорта были в том числе обнаружены несколько бриллиантов в коробочках с надписью «ЭПЛ» и много золотых часов, среди которых были с гравировками: «От правительства Республики Саха (Якутия)», «От Государственного собрания (Ил Тумэн)», «От президента Республики Саха (Якутия)».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества «Аэропорт Якутск» Николая Местникова было возбуждено в июле 2018 года, По версии следствия, он вымогал у местных предпринимателей взятки за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту города Якутска.