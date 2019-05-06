Ижевск, 6 мая, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила утренний рейс по маршруту Москва — Ижевск с вылетом из Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Вылет борта был запланирован на 7:45 мск.

confused_me Самолет

Ближайший рейс, который вылетит в Ижевск, намечен на 16:55 мск.

Кроме того, отмен рейс по маршруту Ижевск — Москва, вылет в 11:35 мск.

Вечерний рейс из Ижевска в 19:45 мск планируется к выполнению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне, 5 мая, при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. В результате катастрофы погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим. Днями траура в Шереметьево объявлены 6, 7 и 8 мая.