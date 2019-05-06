Брюссель, 6 мая, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В ближайшие несколько недель власти ЕС начнут расследование по жалобе сервиса Spotify по поводу нарушения Apple антимонопольного законодательства. Об этом 5 мая сообщил портал Engadget.

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По мнению руководства Spotify, Apple нарушает нормы, когда берёт 30% дохода от дохода приложения, размещённого в онлайн-магазине App Store. По некоторым оценкам, в случае если жалоба будет признана правомерной Apple должна будет выплатить штраф в размере 10% от своей глобальной выручки (около $26,6 млрд).

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Напомним, Spotify выступила с соответствующими обвинениями в адрес Apple в марте 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что по окончанию торгов 1 мая 2019 года акции Apple выросли на 4,9%. Таким образом, их стоимость вновь приблизилась к $1 млрд. Это произошло после того, как компания опубликовала свой квартальный отчет.