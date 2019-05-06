19 ноября, 2009, 19:53 — ИА Регнум.

7 ноября 1824 года на площади у Большого театра. Ф.Я. Алексеев. 1824 г.

1824 год. 19 ноября (7 ноября ст.ст.) в Санкт-Петербурге случилось самое крупное наводнение за историю города. Невская вода поднялась до отметки 4 метра 21 сантиметр. Наводнение унесло жизни двухсот горожан и причинило зданиям города огромный ущерб. Наводнение 1824 года было описано Пушкиным в поэме «Медный всадник».

Эскиз иллюстрации к поэме A.C. Пушкина «Медный всадник». А.Н.Бенуа. 1923

Табличка о наводнении 1824 года в Санкт-Петербурге на пересечении Съездовской линии и Большого проспекта Васильевского острова.

Но самое крупное наводнение за всю историю Петербурга произошло 7 ноября 1824 года, и последствия его были страшными. Вода в Неве поднялась на 13 футов и 7 дюймов! То есть выше ординара на четыре с лишним метра! Именно о нем написал в своей замечательной поэме "Медный всадник" Александр Сергеевич Пушкин:

"Погода пуще свирепела,

Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь,

И вдруг, как зверь остервенясь,

На город кинулась".

День, предшествовавший наводнению, был очень плохой. С самого утра шел дождь и дул холодный ветер. К вечеру на сигнальной башне Адмиралтейства появились сигнальные огни, предупреждавшие жителей о наводнении. Вода чрезвычайно поднялась в каналах и сильно в них волновалась. К 10 часам утра Нева покрылась пенистыми волнами, которые с ужасающим шумом и брызгами разбивались о гранитные берега. Река представлялась кипящей пучиной, над которой простирался туман.

Низменные места по берегам Финского залива были затоплены. Жители Гавани, островов Гутуевского и Канонерского, деревень близ Екатерингофа терпели страшные бедствия. Множество деревянных построек не могли выдержать напора массы воды и с треском рушились.

Вода беспрестанно прибывала и, наконец, ринулась на весь город. Она поднялась через края набережных рек и всех каналов, а через подземные трубы, выбивая крыши уличных люков, хлынула вверх в виде фонтанов! В первом часу пополудни весь город, за исключением Литейной, Каретной и Рождественской частей, был залит водой — везде почти в рост человека! В некоторых низких местах, например, на перекрестке Большой Мещанской и Вознесенских улиц и у Каменного моста — более чем на полторы сажени — то есть на три метра!

Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невой составляла одно огромное озеро, выливавшееся по всему Невскому проспекту до самого Аничкового моста. Мойка, подобно всем каналам, скрылась от взоров и соединилась с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова и мебель. На Неве все деревянные мосты были сорваны и разнесены на части, за исключением Сампсониевского моста и моста, соединяющего Каменный остров и Петербургскую сторону. Каменные мосты уцелели все.

Один из очевидцев наводнения описывает его так: "На Неве вода кипела как в котле и обратила вспять течение реки. Дома набережной казались парусами кораблей, нырявших среди волн. Два тяжелых плашкоута сели на парапет Невы. Барки и другие суда неслись как щепки вверх по реке. Огромные массы гранита были сдвинуты с мест или опрокинуты. На линиях Васильевского острова были разметаны барки с дровами и угольями. К балкону одного дома пристали два больших транспортных судна. По улицам Адмиралтейской части плавали могильные кресты, занесенные с кладбища. Особенно был загроможден проспект Девятой линии Васильевского острова — под грудами развалин были видны трупы людей и домашнего скота. Вода возле домов была высотой выше сажени! Она быстро прибывала. Люди, застигнутые водой, лезли в окна, на фонари, цеплялись за карнизы и балконы домов, прятались на вершины деревьев, садились на империалы карет.

В одном месте женщина бежала по воде, держа на руках маленькую девочку. Вдруг видит плывущего на бревне солдата — она бросает ему своего ребенка, а сама погружается в воду и утопает! К одному владельцу дома на Выборгской стороне принесло водой в пустом сахарном ящике грудного младенца. Утром после наводнения он услышал детский плач и спас ребенка".

Бывали удивительные и забавные случаи. Один человек спасся со своей женой, плавая на большой двери, сорванной бурей. Трепещущий муж держал в руках курицу, а жена — маленькую собачку.

Возле Биржи разбросало около 300 000 пудов сахара. Вода превратила его в патоку, которую некоторые петербуржцы после наводнения уносили ведрами. Погибло товаров на миллион рублей. Как только сошла вода — начались грабежи.

Около двух часов дня на Невском проспекте появился на двенадцативесельном катере военный генерал-губернатор граф Милорадович. Он подавал помощь и ободрял жителей. Генерал Бенкендорф сам перешел через набережную, где вода доходила ему до плеч, сам не без труда сел на катер и при опаснейшем плавании, продолжавшемся до трех ночи, успел спасти множество людей. Государь наградил за это Бенкендорфа бриллиантовой табакеркой.

Царское правительство России приняло самые энергичные меры для облегчения участи пострадавших. Для помощи им развозили по улицам хлеб, теплую одежду, учреждены были временные приюты в больницах и частных домах. Государь пожаловал миллион рублей для безвозмездной раздачи бедным. Его примеру последовало много частных лиц. Всего собрано было в пользу пострадавших 4 066 486 рублей 62 копейки серебром, и розданы они были 33 529 беднякам.

Небезынтересно привести сведения об отметках уровня поднятия воды (1 фут = 0,305 м) во время этого страшного наводнения в различных местах в городе. На Невском проспекте возле Адмиралтейств а —5 футов, против Казанского собора — 4,1 фута, на набережной Фонтанки — 5 футов, у Чернышева моста — 6 футов, у Сенной площади — 5,3 фута, у станции Царскосельского вокзала — 5 футов, у Обводного канала — 6,3 фута. На Петроградской стороне на углу Большого проспекта и Каменноостровского — 7,6 фута, на Елагином острове — 10 футов! На Васильевском острове — на Галерной гавани — 10,8 фута, у Биржи — 6,5 фута, у Академии художеств - 5,4 фута.

На высоких местах города воды совсем не было. На Охте, на Песках и на Литейном было сухо!

Петр, приступая к строительству Петербурга, видимо, знал, что самыми грозными природными явлениями для него будут наводнения. Но не таков был характер царя, чтобы отступать от задуманного! Упрекнуть "того, чьей волей роковой над морем город основался" — отважился только один человек: Евгений, герой поэмы Пушкина "Медный всадник!":

"… Он мрачен стал

Пред горделивым истуканом

И, зубы стиснув, пальцы сжав,

Как обуянный силой черной,

"Добро, строитель чудотворный! —

Шепнул он, злобно задрожав, —

Ужо тебе!.."

Кронштадтская военная гавань после наводнения. Боголюбов А.П. 1850 год.

Цитируется по: Меттер И. «Была в Неве высокая вода…» "Костер" №10, 1999 г.

История в лицах

Газета «Русский инвалид, или Военные ведомости»:

«...18 ноября в той же газете: "В бедственном наводнении более всех других частей Петербурга потерпели Галерная гавань, Васильевский остров и Петербургская сторона. На Невском проспекте доходила вода до Троицкого переулка (ныне ул. Рубинштейна). Далее, к Знаменью, на Песках и на Литейной, она не выливалась на улицы. Моховая и Троицкий переулок были крайними ее границами. Селения около Екатерингофа и казенный чугунный завод ужасным образом потерпели. Там погибло несколько сот человек и весь домашний скот. Почти все деревянные строения, так же как в Галерной гавани, снесены или разрушены водою...»

Цитируется по: Померанец К.С. Три века петербургских наводнений. — СПб: Искусство-СПБ, 2005

Мир в это время

Портрет Симона Боливара. Хуан Ловера, 1827 год Родился Симон Боливар в знатной креольской семье баскского происхождения. Рано лишился родителей. На воспитание и формирование мировоззрения Боливара большое влияние оказал его учитель и старший друг, видный просветитель С. Родригес. Юность провел в Европе (1799-1806, Испания, Франция, Италия), где рано женился, но вскоре овдовел. 15 августа 1805 года на холме Монте-Сакро в Риме, в присутствии Родригеса, поклялся бороться за Освобождение Южной Америки от колониального ига. Принял активное участие в свержении испанского господства в Венесуэле (апрель 1810) и провозглашении ее независимой республикой (1811). После разгрома последней испанскими войсками, в 1812 году обосновался в Новой Гранаде (ныне Колумбия), а в начале 1813 года вернулся на родину. В августе 1813 года его войска заняли Каракас; была создана 2-я Венесуэльская республика во главе с Боливаром. Однако, не решившись провести реформы в интересах народных низов, он не сумел заручиться их поддержкой и в 1814 году потерпел поражение. Вынужденный искать убежище на Ямайке, в сентябре 1815 года опубликовал там открытое письмо, где выражал уверенность в скором освобождении испанской Америки. Осознав наконец необходимость освобождения рабов и решения других социальных проблем, Боливар убедил президента Гаити А. Петиона оказать повстанцам военную помощь и в декабре 1816 года высадился на побережье Венесуэлы. Отмена рабства (1816) и изданный в 1817 году декрет о наделении солдат освободительной армии землей позволили ему расширить социальную базу. Вслед за успешными действиями в Венесуэле его войска в 1819 году освободили Новую Гранаду. В декабре 1819 года он был избран президентом провозглашенной Национальным конгрессом в Ангостуре (ныне Сьюдад-Боливар) республики Колумбии, куда вошли Венесуэла и Новая Гранада. В 1822 году колумбийцы изгнали испанские силы из провинции Кито (ныне Эквадор), которая присоединилась к Колумбии. В июле 1822 года Боливар встретился в Гуаякиле с Х. де Сан-Мартином, армия которого уже освободила часть Перу, но не сумел договориться с ним о совместных действиях. После отставки Сан-Мартина (20 сентября 1822) он в 1823 году направил в Перу колумбийские части, и в 1824 года (6 августа при Хунине и 9 декабря на равнине Аякучо) были разгромлены последние испанские силы на американском континенте. Боливар, еще в феврале 1824 ставший диктатором Перу, возглавил и созданную в 1825 на территории Верхнего Перу республику Боливию, названную так в его честь.Распад колумбийской федерацииСтремясь к объединению испано-американских государств, Боливар созвал в Панаме конгресс их представителей (1826), но не добился успеха. По окончании освободительной войны в противовес его централистской политике в регионе усилились центробежные тенденции. В результате сепаратистских выступлений Боливар лишился власти в Перу и Боливии (1827-30). В начале 1830 года он ушел в отставку и вскоре умер». Цитируется по: Большой Энциклопедический словарь. М.: АСТ, Астрель, 2008 Материал предоставлен АНО "Руниверс"

В 1824 году продолжается война за независимость в Латинской Америке. В сражениях при Хунине и на равнине Аякучо армия Испании была окончательно разгромлена. Главой новообразованной Перуанской республики с диктаторскими полномочиями становится Симон Боливар. На территории Верхнего Перу им была основана республика Боливия, получившая название в его честь.