Москва, 6 мая, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Ситуация с Boeing 737 MAX все больше входит в пике — критические новости идут одна за другой, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

(сс) Nathan Coats Boeing 737 MAX 8

«Если подтвердится информация WSJ, то можно будет увидеть беспрецедентный судебный процесс с исками к корпорации «Боинг» от родственников погибших пассажиров и от авиакомпаний, которые эксплуатировали эти самолёты», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава корпорации Boeing Деннис Мелленберг заявил, что одной из причин авиакатастроф была неисправность системы коррекции маневрирования MCAS.

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