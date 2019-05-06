Сеул, 6 мая, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В Южной Корее значительно увеличились цены на свинину домашнего производства из-за африканской чумы свиней, охватившей Китай. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Stuart Webster Свинина

По состоянию на конец апреля 2019 года, стоимость 100 гр свинины составила 2 663 вон (~$2,27), что на 4,8% больше, чем на прошлой неделе, на 16,5% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 19,4% больше, чем в прошлом году.

Известно, что Агентство по защите прав потребителей ежегодно пересматривает стоимость товаров, продаваемых в супермаркетах, универмагах, рынках и других крупных и маленьких магазинах и дисконтных центров.

В мае 2018 года, стоимость 100 гр свинины составляла 2 071 вон (~$1,77), однако в апреле 2019 года ее стоимость увеличилась на 24,2%, до 2 572 вон (~$2,19).

«Одна из причин увеличения стоимости свинины в марте и апреле этого года — начало нового учебного года. На данном этапе, эпидемия африканской чумы свиней оказывает не столь сильное влияние на увеличение ценовой политики на мясную продукцию», — сообщили представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Однако, по предварительным данным, стоимость свинины продолжит увеличиваться из-за роста мировых цен на данный вид мяса.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.