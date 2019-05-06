Горно-Алтайск, 6 мая, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Возгорание сухой растительности в Горно-Алтайске чуть не привело к масштабной трагедии: на улице Хохолкова существовала реальная угроза возгорания 23 жилых домов, в которых проживают 72 человека, из них 14 детей. Подробности ЧП, произошедшего накануне, сообщает сегодня, 6 мая, ГУ МЧС по Республике Алтай.

ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в Горно-Алтайске

«Из-за сложного рельефа местности, температуры окружающей среды, порыв ветра до 8 м/с и угрозы жилому сектору, был повышен ранг пожара до №2. В ликвидации пожара вместе с пожарно-спасательными подразделениями активно принимали участие местное население и силы и средства администрации города, специалисты городского лесничества. Благодаря этим слаженным действиям удалось предотвратить возникновение масштабной трагедии», — пояснили спасатели.

ГУ МЧС по Республике Алтай Травяной пожар в Горно-Алтайске потушили

Судя по опубликованным ими фотографиям, огонь, охвативший площадь примерно в 1,3 га, удалось удержать буквально в нескольких десятках метров от строений.

Всего с начала пожароопасного периода в регионе потушено 25 загораний сухой растительности. Причём семь случаев загорания сухой травы, обнаруженные на майских праздниках, были зарегистрированы вблизи населенных пунктов и могли нанести значительный ущерб. Известно также, что одно из этих возгораний переросло в лесной пожар.

Напомним, особый противопожарный режим в Республике действует с 15 апреля 2019 года.