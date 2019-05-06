Берлин, 6 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Прибыль немецкого автомобильного концерна Volkswagen за первый квартал 2019 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

Эмблема Volkswagen

Операционная прибыль Volkswagen без учета спецпродукции выросла до 921 млн евро. Добиться таких результатов компании удалось за счет сокращения расходов и повышенного спроса на внедорожники. Выручка от продаж выросла на 7,1% до 21,5 миллиарда евро, а регистрация упала на 4,5% до 1,45 миллиона евро.

По прогнозам компании, прибыль к концу 2019 года составит от 4 до 5%. К концу 2022 года Volkswagen планирует увеличить этот показатель до 6%. Также компания планирует к 2025 году увеличить производительность своих заводов по всему миру на 30%.

Читайте также: Volkswagen планирует собирать в Китае электромобили класса SUV