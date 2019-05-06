Санкт-Петербург, 6 мая, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В Северной столице 6 мая начался прием заявлений от граждан на оформление именной «Единой карты петербуржца». Карта, созданная на базе национальной платежной системы «Мир», будет выпускаться Сбербанком, ВТБ и банком «Санкт-Петербург».

Ekp.spb.ru «Единая карта петербуржца»

Во всех петербургских офисах этих банков можно подать заявление на выпуск карты. Для оформления необходимо представить паспорт или военный билет, СНИЛС и полис ОМС. Обслуживание, выпуск и перевыпуск карты — бесплатные. Заказать карту сможет любой гражданин России старше 14 лет.

На оборотной стороне карты размещается фотография владельца, его ФИО, дата рождения, номер полиса ОМС. Срок выпуска и выдачи карты составит не более 14 календарных дней с даты приема банком-эмитентом заявления от гражданина.

Как напоминают в Сбербанке, помимо инструмента безналичных платежей, «Единая карта петербуржца» может хранить в себе защищенную электронную подпись владельца и любой проездной билет из действующих в Санкт-Петербурге, в том числе льготные билеты и единый проездной «Подорожник».

Кроме того, на ней по желанию гражданина может быть записана персональная информация, с помощью которой государственные и коммерческие системы смогут идентифицировать личность владельца и оказать ему персонализированные услуги.

«У «Единой карты петербуржца» большой потенциал. В перспективе её возможности будут расширяться: она заменит пропуск в учебные заведения и даст возможность подтверждать медицинские рецепты электронной подписью», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

В свою очередь, заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок также уверен, что «со временем функционал карты будет расширяться, и через несколько лет одна пластиковая карта заменит большую часть документов горожан».

Добавим, что «Единая карта петербуржца» имеет доступ ко всем программам лояльности платежной системы «Мир». Партнерами проекта уже стали торгово-сервисные предприятия и учреждения культуры и досуга, предлагающие держателям карты скидки.