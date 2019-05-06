Улан-Удэ, 6 мая, 2019, 09:11 — ИА Регнум. На центральной площади столицы Бурятии 5 мая состоялась репетиция парада войск Улан-Удэнского гарнизона, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, в тренировке приняли участие 1240 военнослужащих.

Mil.ru Репетиция Парада Победы в Улан-Удэ

Торжественным маршем прошли парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа. Также в тренировке задействованы парадные расчеты юнармейцев и военнослужащих-женщин.

«В составе механизированной колонны мимо трибуны прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23−2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Рысь». Всего более 50 единиц вооружения и военной техники», — добавили в пресс-службе.

Генеральная репетиция военного парада войск Улан-Удэнского гарнизона состоится 7 мая.

Напомним, как ранее передавало ИА REGNUM, в ходе аналогичной репетиции в Новосибирске военная техника оборвала троллейбусные провода на Красном проспекте.

Напомним также, что 4 мая в небе над Москвой прошла репетиция воздушной части главного парада Победы в стране. Над столицей пролетели ударные вертолеты, истребители, военно-транспортные самолеты и самолеты радиолокационной разведки, а также стратегические бомбардировщики. Искусство высшеготпилотажа продемонстрировали группы «Русские витязи» и «Стрижи».

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