Астана, 6 мая, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Казахстане аккредитацию на участие в досрочных выборах президента республики получили 45 наблюдателей международных организаций. Об этом 6 мая заявила член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Зауреш Баймолдина, сообщает агентство «Казинформ».

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По её словам, аккредитация международным наблюдателям предоставляется по представлению министерства иностранных дел Казахстана. Баймолдина добавила, что миссия наблюдателей от СНГ представила семь человек, Межпарламентская ассамблея СНГ — 22 наблюдателя, ОБСЕ — 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года. 29 апреля бывший президент республики Нурсултан Назарбаев призвал жителей Казахстана принять активное участие в выборах.

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