Москва, 6 мая, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Наибольший спрос на ипотечные каникулы ожидается в шести регионах России, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Российского экономического университета им. Плеханова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По данным издания, речь идет о Калмыкии, Туве, Ингушетии, Крыме, Мордовии и Кабардино-Балкарии. В этих регионах коэффициент покрытия жилищного кредита — сколько среднемесячных зарплат требуется на выплату долга — оказался выше среди субъектов РФ. В среднем по стране данный коэффициент составил от 39,4 до 98,2.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об ипотечных каникулах был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Такие каникулы можно оформить один раз сроком на шесть месяцев, в течение которых можно либо снизить размер платежей, либо не платить их вовсе.

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