Новосибирск, 6 мая, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Исследование состава подземных вод, позволяющее определить местоположение месторождений нефти и газа, проведено сибирскими учёными, 6 мая сообщила пресс-служба новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука (ИНГГ СО РАН).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сотрудники ИНГГ СО РАН обследовали север Новосибирской и юг Томской областей и составили карты, где обозначены перспективные районы поиска месторождений углеводородов. Данные удалось получить, проанализировав состав подземных вод и выявив присущие этим районам аномалии, к возникновению которых привели особенности геологического строения юрских отложений Новосибирской области. Эти особенности проявляются в виде специфического распределения пластовых температур и давлений. Важным показателем того, что в данном районе существует месторождение углеводородов, является возрастание концентрации рубидия, йода, брома, бора, аммония и лития. Данный признак можно выявить, проведя анализ подземных вод.

Кроме того, как сообщила старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Яна Садыкова: «Чем больше мы будем знать о составе подземных вод, условиях их залегания и движения, тем лучше будем понимать процессы генерации, миграции и аккумуляции углеводородов».

Комплекс проведённых исследований включал в себя точечные замеры пластовых температур и давлений, каротаж, испытания скважин, химические анализы подземных вод и водорастворенных газов.

Результаты, полученные в ходе научной работы, как утверждают учёные, позволяют предположить наличие месторождений, пропущенных ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплексная экспедиция ИНГГ СО РАН, куда вошли петрографы, стратиграфы, геохимики и литологи, открыла на территории Якутии останки животных, населявших землю 635—542 млн лет назад.