Пало-Альто, США, 6 мая, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Американская компания Tesla планирует объявить о снижении цен на солнечные батареи и сопутствующее оборудование на 38%. Об этом сообщает New York Times.

(сс)Andreas-Troll Солнечные батареи

Сообщается, что компания стремится снизить цены и заставить клиентов делать заказы через онлайн-сервис.

Напомним, 25 апреля Tesla опубликовала отчет, согласно которому продажи солнечных панелей в первом квартале 2019 года снизились на 36%. В компании пообещали, что в скором времени представят новую стратегию по продаже солнечных батарей, но без каких-либо подробностей.

В 2016 году Tesla купила SolarCity за 2,6 миллиарда долларов, решив предложить потребителям солнечные батареи и аккумуляторы для дома.

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