Тюмень, 6 мая, 2019, 08:36 — ИА Регнум. На Тюменскую область надвигается невиданная для мая жара. 7 и 8 мая 2019 года воздух прогреется до +29 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

dimitrisvetsikas1969 Жара

В связи с этим существует опасность лесных пожаров. За праздничные дни с 1 мая в Тюменской области произошло 440 пожаров, из них 394 возникли по причине загорания сухой травы, высохших прошлогодних листьев и всевозможного мусора.

Главное управление МЧС России по Тюменской области предупреждает о соблюдении мер пожарной безопасности — не жечь траву, воздержаться от походов в лес на шашлыки. Также опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.