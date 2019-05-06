Анкара, 6 мая, 2019, 08:24 — ИА Регнум. В результате столкновений с повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Ширнак погибли двое турецких военнослужащих, сообщает 6 мая Anadolu Ajansi.

Kurdishstruggle Бойцы Рабочей партии Курдистана

Спецоперация в провинции продолжается несколько дней, ранее здесь были убиты трое военных Турции, один подучил ранения.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении свыше 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.