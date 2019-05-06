Киев готов ответить Москве, США не могут определиться с РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Зеленский не смог договориться с депутатами Рады об инаугурации 19 мая;
- Украина обещает ответить России «креативными и быстрыми» ходами;
- Слова Трампа о России расходятся с делами Белого дома;
- Президент РФ дал поручения в связи с трагедией в «Шереметьево»;
- Советская подводная лодка Щ-302 «Окунь» обнаружена в Финском заливе.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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