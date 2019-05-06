Трагедия в «Шереметьево» потрясла РФ, ДНР продолжает борьбу: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В «Шереметьево» при посадке загорелся пассажирский самолет: есть погибшие;
- В ДНР предотвращено проникновение украинских диверсантов;
- Россия не исключила выхода из Совета Европы;
- Под Новгородом нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей;
- Все мессенджеры в России заработали по новым правилам.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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