Киев, 6 мая, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Новая власть Украины намерена продолжать курс пока еще действующего президента страны Петра Порошенко на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс, заявил в эфире телеканала NewsOne представитель штаба Владимира Зеленского Святослав Юраш.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

«Всю кампанию (предвыборную) мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся», — заявил Юраш, добавив, что новые власти страны собираются его «всячески поддерживать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее консультант комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анна Коваленко заявила, что Зеленский продолжит курс на сотрудничество и переход Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО.

Отметим, что перед вторым туром президентских выборов Зеленский заявил, что для подтверждения неизменности североатлантического курса Украины в стране необходимо провести всенародный референдум.

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