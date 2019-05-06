«Вальс Победы» в Оренбуржье: хор учителей и 40 тысяч участников
Оренбург, 6 мая, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области сегодня, 6 мая, 40 тысяч детей и представителей молодёжи и педагогического сообщества принимают участие в акции «Вальс Победы», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Оренбурге тысячи пар закружились в вальсе на главной улице областного центра — Советской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
От бульвара на набережной Урала до улицы Краснознаменной молодые люди танцевали «Майский вальс», а сводный хор учителей Оренбуржья и сотрудников министерства образования исполнил песню «День Победы». Участники мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.
В рамках праздника на площади возле памятника В. П. Чкалову состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, акция «Вальс Победы» впервые состоялась в мае 2015 года и получила положительную оценку со стороны общественности, ветеранов войны и труда, нашла широкий отклик в педагогическом сообществе и стала традиционной.
Добавим, в Оренбурге проживают более 3800 ветеранов Великой Отечественной войны. Около 14 тысяч человек имеют статус «Дети войны».