Оренбург, 6 мая, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области сегодня, 6 мая, 40 тысяч детей и представителей молодёжи и педагогического сообщества принимают участие в акции «Вальс Победы», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Оренбурге тысячи пар закружились в вальсе на главной улице областного центра — Советской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Флешмоб открыл оркестр кадетского корпуса

Наталья Хомутова Флешмоб открыл оркестр кадетского корпуса

Наталья Хомутова Акция «Вальс Победы» прошла на главной улице Оренбурга

От бульвара на набережной Урала до улицы Краснознаменной молодые люди танцевали «Майский вальс», а сводный хор учителей Оренбуржья и сотрудников министерства образования исполнил песню «День Победы». Участники мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Наталья Хомутова Учащиеся Президентского кадетского училища и педагогического колледжа

Наталья Хомутова Сводный хор исполняет песню «День Победы»

Наталья Хомутова Ученики гимназии № 2 кружатся в танце

В рамках праздника на площади возле памятника В. П. Чкалову состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

Наталья Хомутова Минута молчания

Наталья Хомутова Главные гости праздника — ветераны Великой Отечественной войны

Наталья Хомутова Фронтовик Иван Михайлович Шевченко, 98 лет. Охранял железнодорожные вагоны, которые доставляли Красной армии вооружение и спецтехнику

Стоит отметить, акция «Вальс Победы» впервые состоялась в мае 2015 года и получила положительную оценку со стороны общественности, ветеранов войны и труда, нашла широкий отклик в педагогическом сообществе и стала традиционной.

Добавим, в Оренбурге проживают более 3800 ветеранов Великой Отечественной войны. Около 14 тысяч человек имеют статус «Дети войны».