Нью-Йорк, США, 6 мая, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Американская авиакорпорация Boeing за год до катастрофы авиалайнера 737 MAX знала о проблемах с датчиками этой модели самолета, сообщает газета The Wall Street Journal.

pjs2005 Самолёт Boeing 737-8 MAX

Сообщается, что после авиакатастрофы в Индонезии компания предоставила лишь скудные сведения о возможных неисправностях в 737 MAX авиакомпаниям и пилотам. Лишь после второго крушения авиалайнера той же модели Boeing стала более открыто делиться информацией.

В Федеральном управлении авиации США (ФАУ) заявили, что подобное поведение Boeing подрывает репутацию компании и может затруднить возобновление полетов авиалайнеров 737 MAX.

Как сообщало ИА REGNUM, после авиакатастроф с участием самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии ряд стран по всему миру приостановил эксплуатацию данной модели авиалайнеров. Глава корпорации Boeing Деннис Мелленберг заявил, что одной из причин авиакатастроф была неисправность системы коррекции маневрирования MCAS. В настоящее время корпорация подготовила обновление для программного обеспечения самолета, которое должно устранить ошибку.