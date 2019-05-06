Москва, 6 мая, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Посетитель торгового центра на северо-востоке Москвы устроил стрельбу из травматического оружия. Мужчина вел себя неадекватно, передает «Пятый канал».

Stanislav S. Yanchenko Травматическое оружие

Инцидент произошел 5 мая в ТЦ «Тайнинский» на территории Лосиноостровского района столицы. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Сначала он произвел три выстрела внутри здания, потом еще шесть — на улице. Выстрелы он совершал хаотично.

Злоумышленника задержала полиция, оружие у него изъяли. Пострадавших нет, уточняет радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у пассажира московского метрополитена был изъят макет гранаты. Инцидент произошел на станции «Рижская».

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