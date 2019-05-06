Нью-Йорк, США, 6 мая, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Китай рассматривает возможность приостановки торговых переговоров с Соединенными Штатами после заявления американского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на китайский импорт, сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам источника газеты, окончательно решение о приостановке переговоров Китай еще не принял. Он добавил, что прекращение торговых консультаций с США соответствует китайской стратегии об отказе от переговоров, если они ведутся под давлением. Окончательное решение по переговорам должен принять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин до 25% на ряд китайских товаров общей суммой в $325 млрд. По его словам, новые пошлины на китайский импорт будут введены уже 10 мая.