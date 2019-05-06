Кабул, 6 мая, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Число погибших в результате атаки на полицейский участок в Афганистане выросло до 13 человек, передает телеканал ToloNews со ссылкой на представителей афганского МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганский боевик

Телеканал сообщает, что еще не менее 55 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших было 20 мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны прогремел взрыв возле полицейского участка. Отмечалось, что террористы взорвали возле полицейского участка автомобиль, начиненный взрывчаткой, а затем напали на полицейских. Силовикам удалось обезвредить двоих террористов. Ранее телеканал 1TV сообщал о восьми погибших и 55 пострадавших.