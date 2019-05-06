Вашингтон, 6 мая, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Соединенные Штаты направили к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики, чтобы продемонстрировать Исламской Республике готовность применить силу, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает агентство Reuters.

U.S. Navy Авианосец ВМС США

Таким образом, по словам Болтона, США дают Ирану понять, что готовы к применению силы в случае посягательств Тегерана на их интересы. Он отметил, что решение отправить авианосец к иранским берегам является ответом на растущую напряженность в отношениях между странами.

«США не ищут возможности начать войну с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любую атаку со стороны Корпуса стражей Исламской революции или же регулярных войск Ирана», — добавил Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая министерство обороны США назвало пять угроз в различных сферах со стороны Ирана. Главной угрозой, по мнению Пентагона, является возможность получения Ираном ядерного оружия.