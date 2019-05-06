США решили напугать Иран авианосцем и бомбардировщиками
Вашингтон, 6 мая, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Соединенные Штаты направили к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики, чтобы продемонстрировать Исламской Республике готовность применить силу, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает агентство Reuters.
Таким образом, по словам Болтона, США дают Ирану понять, что готовы к применению силы в случае посягательств Тегерана на их интересы. Он отметил, что решение отправить авианосец к иранским берегам является ответом на растущую напряженность в отношениях между странами.
«США не ищут возможности начать войну с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любую атаку со стороны Корпуса стражей Исламской революции или же регулярных войск Ирана», — добавил Болтон.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая министерство обороны США назвало пять угроз в различных сферах со стороны Ирана. Главной угрозой, по мнению Пентагона, является возможность получения Ираном ядерного оружия.