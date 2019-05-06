Каракас, 6 мая, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Венесуэлы сожгли письмо с обращением американской марионетки Хуана Гуайдо, ранее провозгласившего себя «временным президентом Венесуэлы». Соответствующее видео опубликовал венесуэльский телеканал Telesur.

Mindefensa.gob.ve Венесуэльские военные

https://twitter.com/telesurenglish/status/1124826353986080768

Видео получило название «Военные армии Венесуэлы отвергают письмо Хуана Гуайдо». На опубликованных кадрах видно, как мужчина передает военнослужащим обращение от Хуана Гуайдо. Военные берут документ и сжигают его, не читая. Один из военнослужащих заявил, что армия Венесуэлы не намерена предавать законно избранную власть страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро провалилась из-за недостаточной поддержки со стороны военных. По его словам, он рассчитывал, что Мадуро из-за давления со стороны венесуэльцев и США сложит с себя полномочия, а военные перейдут на сторону оппозиции.