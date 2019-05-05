Батецкий, Новгородская область, 6 мая, 2019, 00:33 — ИА Регнум. По факту обнаружения захоронения времён Великой Отечественной войны с останками гражданских лиц у деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет на месте захоронения

По данным ведомства, могильник с захоронением был найден поисковиками экспедиции «Долина» 29 апреля. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, извлекла из ямы пять скелетированных трупов.

«У троих визуально зафиксированы, предположительно, огнестрельные ранения головы (черепа), также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. В непосредственной близости от могильника обнаружены и изъяты гильзы от автоматического оружия иностранного производства», — сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, которые установят возраст и пол погибших, а также причины смерти. Кроме того, следователи изучат архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения.

«По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше трёх тысяч советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казнённые оккупантами в 1941—1943 годах», — сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Поисковые мероприятия в районе деревни Жестяная Горка продолжаются.

В экспедиции «Долина» ИА REGNUM уточнили, что захоронения были найдены в местечке под названием Марьина роща.

«Найденные останки переданы судебным медико-криминалистическим экспертам, поскольку имеют признаки насильственной смерти», — пояснили в экспедиции.

Отметим, что трагедия в деревне Жестяная Горка Батецкого района обсуждалась 15 апреля на научно-практической конференции «Без срока давности» в Великом Новгороде. В годы войны оккупанты проводились здесь массовые расстрелы и казни военнопленных и местных жителей. В захоронениях в районе деревни были обнаружены тела почти 4 тыс. человек, но нельзя сказать, что были найдены все жертвы нацистов, захороненные в этом районе.