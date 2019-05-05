Москва, 5 мая, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Необходимо предусмотреть техническую возможность блокировки верхних полок ручной клади на момент взлёта и посадки самолёта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов, комментируя возгорание самолёта в аэропорту «Шереметьево».

SuperJet International Интерьер SSJ-100

Он отметил, что если судить по кадрам с места трагедии в интернете, большинство пассажиров уходили из самолёта со своими вещами ручной клади.

«Мы считаем возможным технически организовать процесс блокировки верхних полок ручной клади на момент взлёта и приземления самолёта, чтобы некий сотрудник мог всё это проконтролировать, удостовериться в закрытии полок и так далее. Это может быть некая блокировка на дверь — автоматический замок или оперативная кнопка. Чтобы в случае возникновения ЧС не было открытия полок без условного открытия проводником. Всё это возможно сделать без вложения колоссальных денег», — сказал Зотов.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России сообщил о 13 погибших в результате пожара на лайнере Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево». В настоящий момент возбуждено дело по ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшее смерть двух или более лиц).