Мурманск, 5 мая, 2019, 22:15 — ИА Регнум. На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.

Citysever.ru Владимир Евменьков

Как пишут мурманские СМИ, Евменьков надышался угарным газом, ему оказывают помощь медики.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Сразу после взлета лайнер загорелся и попросил срочной посадки. В результате катастрофы погибли 13 человек, в том числе двое детей.