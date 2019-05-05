Берлин, 5 мая, 2019, 22:08 — ИА Регнум. 5 мая на стадионе «БайАрена» футбольный клуб «Байер» разгромил франкфуртский «Айнтрахт» в матче 32 тура чемпионата Германии — 6:1.

Marina Lystseva Стадион «БайАрена»

У хозяев забили Кай Хаверц — 2 мин., Юлиан Брандт — 13 мин., Лукас Аларио — 23 и 34 мин, Чарлес Арангис — 28 мин. Кроме того, еще один мяч в воротах «Айнтрахта» оказался в результате автогола Мартина Хинтереггера — 36 мин.

У гостей забил Филип Костич — 14 мин.

Итак, «Айнтрахт"(54 очка) — на 4-м месте в турнирной таблице, «Байер» (также 54 очка) — на 5-м.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32 тур

«Байер» — «Айнтрахт Ф»

6:1

Голы забили:

Хаверц, 2 (1:0). Брандт, 13 (2:0). Костич, 14 (2:1). Аларио, 23 (3:1). Арангис, 28 (4:1). Аларио, 34 (5:1). Хинтереггер, 36 — автогол (6:1).

Составы:

«Байер»:

С.Бендер, Храдецки, Венделл, Та, Баумгартлингер, Л. Бендер, Брандт, Арангис, Аларио, Фолланд, Хаверц,.

«Айнтрахт Ф»:

Трапп, Хинтереггер, Абраам, Виллемс, Да Коста, Н`Дика, Туре, Хасебе, Фернандеш, Ребич, Костич.

Судья:

Хартманн (Германия).