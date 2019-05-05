Москва, 5 мая, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Известный певец Филипп Киркоров рассказал, почему Сергей Лазарев участвует в «Евровидении» без Влада Топалова. Об этом 5 мая стало известно зрителям шоу Андрея Малахова.

hentilpej «Евровидение»

Двое поп-певцов раньше представляли дуэт Smash! с ними и познакомился Киркоров, отправляясь в турне по Соединенным Штатам, где группа имела серьезный успех.

Однако после распада дуэта артисты пошли разными путями, так Влад Топалов предпочел семью развитию сольной карьеры, считает Киркоров.

«А Владик занимался своей карьерой, собственной. И искал себе спутницу. И, слава богу, нашел. Такую хорошую. Это мы ходим одиночками, все ищем себе половинку. А вот Владик нашел. И это счастье», — заявил Киркоров, говоря о Регине Тодоренко.

Напомним, Сергей Лазарев будет во второй раз представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Певец исполнит песню Scream, которую для него написал Филипп Киркоров.