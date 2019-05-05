Краснодар, 5 мая, 2019, 21:20 — ИА Регнум. 5 мая на «Ростов Арене» футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27 тура чемпионата России (ЧР) — 1:1.

ИА REGNUM Стадион «Ростов Арена»

У гостей на 25 мин. мяч с пенальти забил Виктор Классон, а у «Ростова» на 89 мин. отличился Элдор Шомуродов.

Итак, «Краснодар» (47 очков) занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (37 очков) поднялся на 7 место.

Стоит отметить, что «Ростов» не может победить 4-й матч подряд. В следующем туре команда в гостях сыграет с «Динамо» (Москва) 10 мая, а «Краснодар» — встретится в Красноярске с местным «Енисеем».

ЧР. Премьер-лига. 27 тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» (Краснодар) —

1:1

Голы забили:

Шомуродов, 89. — Классон, 25 (с пенальти).

Составы:

«Ростов»:

Паршивлюк, Новосельцев, Песьяков, Гацкан, Хаджикадунич, Еременко, Чернов, Глебов, Ионов, Норманн, Попов.

«Краснодар»:

Рамирес, Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Фьолусон, Перейра, Классон, Газинский, Вандерсон, Игнатьев.