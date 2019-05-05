Мадрид, 5 мая, 2019, 21:19 — ИА Регнум. В столице Испании, городе Мадрид, в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла акция «Бессмертный полк», об этом 5 мая сообщает ИА «Красная Весна».

Вера Родионова ИА Красная Весна «Бессмертный полк» в Мадриде

В шествии приняли участие свыше 1 тыс. человек. В колонне развивались российские флаги, а также Знамена Победы. Участие в мероприятии приняли испанцы, предки которых активно боролись с фашизмом, в том числе и в рядах Красной Армии.

К «Бессмертному полку» также присоединился и посол России в Испании Юрий Корчагин, который нес в колонне портрет своего отца, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.

«Мы чтим память своих родителей, дедов, родственников, которые воевали и освобождали Европу и мир от фашистской чумы. Акция имеет и сплачивающую роль, имеет и патриотически информационную направленность», — отметил дипломат.

Один из организаторов марша, активист движения «Суть времени» Вера Родионова подчеркнула, что потомки победителей должны ежедневной борьбой с новыми проявлениями фашизма доказывать свое право быть достойными предков, чьи портреты в этот день появились на улицах Мадрида.

Напомним, акция «Бессмертный полк» проходит в Испании уже четвертый раз. Ввиду того, что 9 мая в стране является рабочим днем, мероприятие проводится в последнее воскресенье перед этой датой.