Лондон, 5 мая, 2019, 21:05 — ИА Регнум. 5 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» местный футбольный клуб «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 37 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) — 1:1

Nazmi Amin-Tai Стадион «Эмирейтс»

На 9 мин. мяч с пенальти забил форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, также 11-метровый удар реализовал нападающий «Брайтона» Гленн Мюррей — на 61 мин.

Стоит отметить, что лондонский клуб не может выиграть уже 4 матча в чемпионате подряд. «Брайтон» же не может одержать победу 8 матчей подряд в чемпионате.

Итак, в турнирной таблице «Арсенал» — на 5 месте (67 очков), «Брайтон» — на 17 (36 очков).

В заключительном туре 12 мая «Арсенал» сыграет с «Бёрнли», а «Брайтон» — с «Манчестер Сити».

Ранее МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.

АПЛ. 37 тур"Арсенал» (Лондон) — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон энд Хоув)

1:1

Голы забили:

1:0 — Обамеянг, 9 (пен)

1:1 — Мюррей, 61 (пен)