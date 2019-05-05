Тула, 5 мая, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Минувшая неделя ознаменовалась для Тульской области разговором губернатора с руководителем администрации президента России, спортивным Первомаем, созданием нового комитета, фирменными сладостями для главы Чечни, танцами и супероружием. Подробнее — в обзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Куликово поле

Скорость управленческих решений

Перед затяжными майскими праздниками губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно. Собеседники обсудили концепцию создания в регионе распределенного ситуационного центра органов государственной власти и реализацию системы в других субъектах страны.

Вайно и Дюмин пришли к тому, что необходимо выработать единый регламент взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, тем самым повысить скорость принятия управленческих решений на всех уровнях, а также обеспечить качественное выполнение национальных проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тульский губернатор в начале апреля подписал соглашение с министром обороны РФ Сергеем Шойгу об информационном взаимодействии. Тульская область будет первопроходцем в вопросе создания регионального Центра управления, который призван стать «очередным позитивным шагом в развитии системы государственного и военного управления».

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IT-инструмент для бизнеса

Для привлекательности бизнеса в Тульской области при Торгово-промышленной палате планируют создать комитет по информатизации. Заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Елена Казмерчук отметила, что этот проект должен стать инструментом конструктивного взаимодействия предпринимателей и ИТ-сферы профильных структур.

«Сейчас задачи министерства — создать единое открытое информационное пространство для взаимодействия с предпринимателями ИТ-сферы, помочь реальному сектору экономики Тульской области в работе по реализации национального проекта «Цифровая экономика», а также усилить участие ИТ-компаний Тульской области в реализации региональных проектов», — сказала Казмерчук.

Согласно результатам опроса экспертов Финансового университета при Правительстве РФ об условиях ведения бизнеса, 23% респондентов уверены, что власти Тульской области создают хорошие условия для открытия и ведения бизнеса. По оценкам специалистов, сегодня в средних и крупных городах владельцами и совладельцами малых частных компаний являются 10% взрослого населения, 11% — планируют в ближайшие годы стать предпринимателями.

Первомайское шествие и велогонки

Первомай в Тульской области традиционно отметили велогонкой-критериумом. Более 100 участников в пяти возрастных категориях проехали по трем улицам Тулы. А маленькие любители спорта от 2 до 6 лет соревновались на беговелах. Более старшее поколение отправилось на торжественное шествие, посвященное Дню весны и труда.

6,5 тысячи туляков и жителей области, представители профсоюзов, общественных организаций и чиновники прошли с плакатами и флагами по главным улицам Тулы.

«Нынешнее поколение достойно продолжает трудовые традиции предков. Сегодня все вместе мы стараемся делать Тульскую область более красивой и комфортной. Заслуги туляков регулярно отмечаются высокими государственными наградами. В этот день мы традиционно отмечаем заслуги представителей трудовых династий, работников предприятий, студентов профессиональных образовательных учреждений, добившихся в своем деле выдающихся успехов», — сказал заместитель губернатора региона, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Награда «Лучший по профессии» досталась династии Рыбкиных, общий трудовой стаж которых в узловской «Донской машинно-технологической станции «Верховье Дона» составляет 2600 лет. Самому старшему из семьи в 2018 году Михаилу Рыбкину исполнился 101 год. Ветеран Великой Отечественной войны участвовал во взятии Берлина.

В Чечню на чемпионат по стрельбе c пряниками

1 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин отправился в Чечню на чемпионат России по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Соревнования посвящены памяти первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Дюмин неслучайно оказался среди приглашенных и тех, кто вручал награды чемпионата. Он с 2013 по 2015 годы возглавлял Силы специальных операций РФ.

«Своим умением, профессионализмом, а самое главное — патриотизмом вы показываете пример того, каким должен быть мужчина. Не важно, кто сегодня занял первое место, ведь спецназ — это одна семья. Потому что дух воинского братства, стремление быть лучшими из лучших — у вас в крови», — сказал Алексей Дюмин.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил в подарок от лидера Тульской области традиционное сладкое угощение региона — пряник и исконно-русский музыкальный инструмент — гармонь. В ответ для Дюмина местный народный ансамбль исполнил танец «Нохчо».

Национальная безопасность

За первый квартал 2019 года Тульская область потратила на национальную безопасность и правоохранительную деятельность более 110 млн рублей из 718 млн заложенных. Эта сумма значится в отчетном документе расходов и доходов регионального бюджета.

Самой большой статьей расходов оказалась пожарная безопасность — 47 млн. За год планируется потратить на эти цели 254,2 млн. Вторую строчку занимает национальная безопасность — 14,3 млн рублей (обща сумма — 74,5 млн). Средства направляли на мобилизационную и вневойсковую подготовку, а также мобилизационную подготовку экономики.

Отметим, что доходы казны Тульской области в первом квартале 2019 года составили почти 19,5 млрд рублей.

Американцы впечатлились тульским оружием

Военно-патриотический журнал США The National Interest опубликовал материал о новейшем варианте тяжелой штурмовой винтовки «АШ-12». Статья вышла с громким заголовком «Даже бронежилет не спасёт вас: новая российская штурмовая винтовка наносит удар».

В публикации говорится о том, что «АШ-12» заказан ФСБ России и произведен в филиале тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП). Американские журналисты впечатлились разработкой и сделали вывод, что «АШ-12» сконцентрирован на мощности ведения ближнего боя, то есть оружие разработано для конкретного случая — когда дальность выстрела (до 100 метров) не имеет первостепенного значения.

Эксперты США предполагают, что обстрелы из «АШ-12» «мгновенно нейтрализуют цели» при контакте с противником, соответственно, длительность боя сокращается в разы. Автор статьи в журнале The National Interest отмечает, что «АШ-12» способен ликвидировать противника (цели) даже сквозь стены.

Ранее американское военно-патриотическое издание выпустило материал об «АК-47», где подчеркивалось, что автомат Калашникова навсегда оставил след в мировой истории оружия.