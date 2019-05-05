Челябинск, 5 мая, 2019, 19:26 — ИА Регнум. В Челябинске 69-летний гражданин арестован за жестокое убийство женщины 1970 года рождения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Морис Утрилло. Безумие

Ранее, 3 мая, возле дома 89 на улице Магнитогорская и в квартире одного из домов по улице Василевского были найдены фрагменты тела. Эксперты установили, что они принадлежат женщине.

В ходе проверки выяснилось, что женщина находилась в квартире пенсионера, употребляли алкоголь. Он несколько раз ударил даму ногами, руками и неизвестным предметом. Затем расчленил тело погибшей и выбросил на улицу.

Также выяснилось что обвиняемый состоит на учёте у психиатра и имеет провалы в памяти. Он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но прокуратура настояла на аресте. Суд отправил его в СИЗО до 3 июля.