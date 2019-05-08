5 мая при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. По сообщению экстренных служб, экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку почти сразу после взлёта. Лайнер, сделавший несколько кругов над столичным регионом, уже совершил аварийную посадку в «Шереметьево». В результате ЧП погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Dmitry Zherdin SSJ-100

21:25 05.05.2019 По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом: СКР возбудил дело по факту возгорания самолета в аэропорту «Шереметьево»

21:26 05.05.2019 СКР сообщил об одном погибшем при жёсткой посадке. Подробно: При возгорании самолета в аэропорту «Шереметьево» погиб один человек — СКР

21:28 05.05.2019 Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прибыл в Мурманский аэропорт, где действует оперативный штаб. Здесь же с родственниками пассажиров аварийного рейса Москва — Мурманск работают психологи.«Всем пострадавшим будет отказана необходимая поддержка», — пообещал Чибис.

21:28 05.05.2019 В самолёте загорелись двигатели, заявили в авиакомпании «Аэрофлот». Также читайте: У самолета в аэропорту «Шереметьево» горели двигатели — «Аэрофлот»

21:29 05.05.2019 В Госдуме обратили внимание на отсутствие пожарных машин во время эвакуации пассажиров лайнера Sukhoj SuperJet-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Читайте также: Депутат Госдумы: Чудовищная организация встречи аварийного рейса SSJ100

21:30 05.05.2019 В аэропорту Мурманска с родственниками пассажиров работают психологи. Подробно: В мурманском аэропорту работают психологи

21:31 05.05.2019 В аэропорт «Шереметьево» направлены криминалисты центрального аппарата СКР. Также читайте: Криминалистов центрального аппарата СКР направили в «Шереметьево»

21:33 05.05.2019 Уже известно о 13 погибших. Об этом: Медики сообщили СМИ о 13 погибших при возгорании самолета

21:34 05.05.2019 Сгоревший самолёт был новым. Произведён в августе 2017 года, а в апреле 2019-го прошёл плановое техобслуживание. Также читайте: Сгоревший в «Шереметьево» «Суперджет» был выпущен меньше двух лет назад

21:36 05.05.2019 Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис не может получить достоверных данных о пострадавших и погибших в Шереметьево Подробнее: Андрей Чибис не может получить данных о пострадавших в Шереметьево

21:42 05.05.2019 «Предложили помощь коллегам из Московской области. Двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозим в Склиф», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Подробности в материале: Пострадавших в катастрофе SSJ-100 перевозят в НИИ Склифосовского

21:45 05.05.2019 В Мурманске открыта горячая линия по ЧП с самолетом, летевшем в Мурманск из Москвы и загоревшемся в столичном аэропорту «Шереметьево». Телефон горячей линии: 8 (8152) 39-99-99

21:47 05.05.2019 Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о ЧП с пассажирским самолетом в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом: Песков о ЧП в Шереметьево: «Президенту доложено об аварии»

21:55 05.05.2019 Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун потрясена трагедией в Шереметьево. Об этом она написала на своей странице в Twitter Читайте подробнее: Экс-губернатор Мурманской области: «Потрясена катастрофой в Шереметьево»

21:56 05.05.2019 В московском аэропорту «Шереметьево» задержаны 83 авиарейса, ещё два отменено, сообщает 5 мая сервис «Яндекс.Расписания». Подробности в материале: В «Шереметьево» отменены и задержаны 85 рейсов после катастрофы SSJ-100

21:56 05.05.2019 Среди погибших при аварийной посадке самолета в Шереметьеве — бортпроводник Максим Моисеев, сообщают «Вести». Именно он, как утверждают очевидцы, до последнего выводил пассажиров из горящего самолета. Ему помогали коллеги Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, они выжили.

22:00 05.05.2019 Компания «Аэрофлот» сообщает о создании комиссии по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб Аэрофлота. В официальном сообщении говорится «о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине». Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам.

22:05 05.05.2019 Воздушный парк авиакомпании «Аэрофлот», в том числе самолеты Sukhoi Superjet 100, застрахованы АО «АльфаСтрахование» и страховой группой «СОГАЗ» в августе 2018 года. «Ответственность авиаперевозчиков застрахована в соответствии с международной практикой авиационного страхования и в объеме, соответствующем уровню крупнейших мировых авиаперевозчиков», — сообщали 22 августа 2018 года одновременно обе страховые компании.

22:13 05.05.2019 Следственный комитет России сообщил о 13 погибших в результате пожара на лайнере Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево». "На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей», — сообщает официальный сайт СКР. Читайте также: СКР сообщил о 13 погибших в самолете в Шереметьево, изучаются разные версии

22:15 05.05.2019 Глава Североморска был на борту сгоревшего в Шереметьево самолета Читайте подробнее: На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

22:20 05.05.2019 Официальное сообщение Ространснадзора: По предварительным данным, в 18:27 (мск) самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Мурманск, по техническим причинам был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево через несколько минут после взлёта. В результате инцидента на борту произошло возгорание. На место происшествия выехали представители Ространснадзора. После сбора и обработки первичной информации по происшествию Ространснадзором будет принято решение о проведении внеплановой проверки по факту угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

22:27 05.05.2019 Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте правительства РФ. Ранее Медведев говорил по телефону с министром транспорта Евгением Дитрихом. Поручено образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия. Также Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Подробности в материале: Медведев выразил соболезнования родным погибших в самолете «Аэрофлота»

22:33 05.05.2019 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру транспорта РФ Евгению Дитриху сформировать госкомиссию по расследованию аварии самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Читайте также: Медведев поручил сформировать госкомиссию после ЧП в Шереметьево

22:36 05.05.2019 На официальных сайтах Минтранса России и Росавиации — ничего о трагедии с самолётом в Шереметьево, в результате которого погибли 13 человек. Правда, министр Дитрих и глава федерального агенстства воздушного транспорта Нерадько приехали к месту ЧП с самолётом «Аэрофлота».

22:55 05.05.2019 В МЧС России открыта «горячая линия в связи с жёсткой посадкой самолёта в Шереметьево: 8−800−775−17−17». Глава МЧС Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших.

22:56 05.05.2019 Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при возгорании Sukhoi Superjet 100, сообщает сайт нижней палаты парламента.

23:00 05.05.2019 Глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиапроисшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево». "Всем пострадавшим в авиакатастрофе — искренние пожелания скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации областного центра.

23:14 05.05.2019 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом: ЧП в аэропорту «Шереметьево»: МАК создал комиссию для расследования

23:20 05.05.2019 Панику и охваченный огнем борт самолета запечатлела камера одного из пассажиров Подробности в материале: В сети появилось видео из горящего в Шереметьево самолета

23:25 05.05.2019 В Сети опубликовано видео аварийной посадки в аэропорту «Шереметьево» самолёта SSJ-100. На кадрах видно, как самолёт с горящими двигателями совершает на полосе аэропорта аварийную посадку. Часть воздушного судна охвачена пламенем. При торможении самолёт развернуло. Читайте также: Видео посадки горящего SSJ-100 в «Шереметьево» опубликовал очевидец

23:29 05.05.2019 Необходимо предусмотреть техническую возможность блокировки верхних полок ручной клади на момент взлёта и посадки самолёта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов, комментируя возгорание самолёта в аэропорту «Шереметьево». Он отметил, что если судить по кадрам с места трагедии в интернете, большинство пассажиров уходили с самолёта со своими вещами ручной клади. «Мы считаем возможным технически организовать процесс блокировки верхних полок ручной клади на момент взлёта и приземления самолёта, чтобы некий сотрудник мог всё это проконтролировать, удостовериться в закрытии полок и так далее. Это может быть некая блокировка на дверь — автоматический замок или оперативная кнопка. Чтобы в случае возникновения ЧС не было открытия полок без условного открытия проводником. Всё это возможно сделать без вложения колоссальных денег», — сказал Зотов. Читайте подробнее: Катастрофа SSJ-100: нужна блокировка верхних полок ручной клади

00:19 06.05.2019 Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, выжили 37 человек, сообщает официальный представитель СКО Светлана Петренко. «По уточненым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», — говорится в сообщении СКР. Подробности в материале: Из 78 человек 37 выжили при аварийной посадке в «Шереметьево» — СКР

00:27 06.05.2019 «Уже известно, что далеко не всех пассажиров удалось эвакуировать. Страшные минуты ожидания — следствие устанавливает личности пострадавших, очень важно не ошибиться, мы ждем и молимся, чтобы страшная цифра была меньше. Я всем сердцем соболезную тем, кого коснулась эта ужасная трагедия, мы сделаем все возможное, чтобы оказать поддержку в этот тяжелый момент», — написал Андрей Чибис в своем Instagram. Читайте также: Чибис: «Мы ждем и молимся, чтобы страшная цифра была меньше»

00:34 06.05.2019 Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России продолжит разбирательство, начатое после аварийной посадки в «Шереметьево» лайнера Superjet-100. Такое решение принял глава СКР Александр Бастрыкин. В настоящее время следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников воздушной гавани и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию лайнера. Рассматриваются различные версии трагедии.

00:41 06.05.2019 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево». Сообщение опубликовано в микроблоге Twitter. «Выражаю соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево», — написал Воробьёв. Подробности в материале: Катастрофа SSJ-100: губернатор Подмосковья выразил соболезнования

01:18 06.05.2019 Эвакуация пассажиров Superjet-100 заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд, заявил руководитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов. Он также рассказал, что самолетом управлял опытный командир, чей общий налет составляет 6,8 тыс. часов.

01:34 06.05.2019 Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в аэропорту «Шереметьево». Глава государства поручил провести максимально тщательное расследование и оказать пострадавшим необходимую помощь. Читайте также: Путин выразил соболезнования близким погибших в «Шереметьево»

01:46 06.05.2019 Список выживших пассажиров опубликован 6 мая на сайте компании «Аэрофлот», пока в нём 33 фамилии. Список будет дополняться по мере поступления данных о пассажирах. Об этом: «Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров SSJ-100

02:03 06.05.2019 Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после авиакатастрофы с участием самолета Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево», унесшей жизни 41 человека. Траур был объявлен врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. «В Мурманской области объявлен трехдневный траур», — сообщил он на своей странице в Facebook. Читайте также: Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после авиакатастрофы

02:04 06.05.2019 Пострадавшие пассажиры лайнера получают «абсолютно адекватный» объем медицинской помощи. В столичных клиниках находятся шесть человек, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Читайте также: Глава Минздрава рассказала о состоянии пассажиров SSJ-100

02:25 06.05.2019 Аварийно-спасательные работы на месте жёсткой посадки Superjet-100 завершены. Службы воздушной гавани приступили к буксировке самолета и ликвидации последствий происшествия. На месте работает следственная группа, развернут центр психологической помощи родственникам пассажиров аварийного рейса. Читайте также: В «Шереметьево» завершены аварийно-спасательные работы

03:19 06.05.2019 Попадание молнии в самолет привело к отказу автоматики, из-за этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Удар о взлетную полосу привел к поломке шасси, которые могли пробить топливные баки. После этого самолет загорелся, пламя охватило всю хвостовую часть, соообщает источник в экстренных службах. Об этом: Трагедия с SSJ-100 могла произойти из-за удара молнии

03:31 06.05.2019 Американский гражданин по имени Джереми Хинтон Брукс погиб в результате пожара в «Шереметьево», передает РЕН ТВ. Иностранец направлялся в Мурманск из Лос-Анджелеса совмещенным рейсом. Отметим, что такого пассажира нет в списке выживших, опубликованном пресс-службой «Аэрофлота», однако официального подтверждения гибели американца пока нет. Читайте подробнее: Жертвой трагедии в «Шереметьево» мог стать гражданин США

04:01 06.05.2019 Пилоты и бортпроводники Superjet-100 живы. В частности, не подтвердилась гибель бортпроводника Максима Моисеева, о которой сообщили некоторые издания. Молодой человек жив, но помещен в реанимацию. Подробности в материале: Стала известна судьба экипажа сгоревшего SSJ-100

04:16 06.05.2019 Горячие линии МЧС открыты в Москве и Мурманске. Большинство тех, кто звонит, спрашивают о судьбе своих родственников, которые могли находиться на борту Superjet-100. Читайте также: Психологи МЧС приняли сотни звонков после пожара на SSJ-100

05:15 06.05.2019 Председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту «Шереметьево». Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления. «Якутия с вами», — сказал спикер Ил Тумэн. Читайте также: Спикер Госсобрания Якутии выразил соболезнования родным погибших в SSJ-100

05:32 06.05.2019 Рейс SU-1702 Москва — Владивосток компании «Аэрофлот» с вылетом из Шереметьево задерживается на неопределенное время. Подробности в материале: Рейс Москва-Владивосток из Шереметьево задерживается

05:40 06.05.2019 Подсветка Останкинской телебашни в Москве погашена в знак скорби по погибшим в «Шереметьево». Огни на телебашне не будут гореть до утра 6 мая.

05:57 06.05.2019 В авиакомпании «Якутия» усилили контроль за техническим состоянием самолётов Sukhoi Superjet 100 и намерены уделять особое внимание их техническому обслуживанию. Об этом заявил первый заместитель генерального директора «Якутии» Илья Пономарёв. Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников заявил, что по итогам расследования ЧП в аэропорту «Шереметьево» и выводов комиссии будет принято решение о дальнейшей эксплуатации воздушных судов Sukhoi Superjet 100. Об этом: Авиакомпания «Якутия» готовится делать выводы из ЧП с Superjet 100

06:01 06.05.2019 Глава Якутии Айсен Николаев отправил временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису телеграмму со словами соболезнования. Он выразил их от имени всех якутян.

06:10 06.05.2019 В Екатеринбург отменено два рейса из аэропорта «Шереметьево». Об этом говорится в онлайн-табло аэропорта «Кольцово». Один из рейсов — U6−2 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был прибыть в Екатеринбург в 23:40 по местному времени. Второй рейс — SU-1406 авиакомпании «Аэрофлорт», его на Урале ожидали в 01:55. Подробности в материале: В Екатеринбург из Шереметьево отменили два рейса

06:37 06.05.2019 Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево». "Скорбим. Страшная трагедия в аэропорту Шереметьево. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он на своей странице в Facebook. Об этом: Спикер Заксобрания Приморья выразил соболезнования родным погибших в SSJ-10

07:22 06.05.2019 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», отметив, что жители региона «вместе со всей страной скорбят». По поручению губернатора будет проведена дополнительная проверка «безопасности самолётов и техники в ульяновских аэропортах». Читайте также: После трагедии в «Шереметьево» проверки пройдут в ульяновских аэропортах

07:44 06.05.2019 Авиакатастрофу в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погиб 41 человек, прокомментировал журналист ВГТРК Андрей Медведев. «41 человек. Они ведь понимали, что происходит, что не просто так самолет возвращается в Москву. Видели, как загорелся двигатель и крыло. И в этом адище они же до конца верили, надеялись, что смогут спастись. Боролись», — написал он в своём канале. Ранее в сети появились видеокадры, на которых видно, как от горящего самолета бегут люди с чемоданами и сумками. Эти действия пассажиров Андрей Медведев осудил, назвав «запредельными»: "Это, конечно, запредельное. Пока кто-то доставал свой рюкзак, чтобы планшетик спасти, другие задыхались в хвосте самолета». Читайте подробнее: «Экипаж — герои»: об авиакатастрофе в «Шереметьево»

07:49 06.05.2019 Участники заседания правительства Алтайского края, на котором обсуждают вопрос экспорта продукции агропромышленного комплекса, почтили минутой молчания погибших ваэропорту «Шереметьево». Об этом сегодня, 6 мая, уведомил официальный сайт региона. Читайте также: На Алтае минутой молчания почтили память жертв трагедии в «Шереметьево»

07:51 06.05.2019 В московских аэропортах задержаны и отменены сто рейсов, сообщает 6 мая сервис «Яндекс.Расписания». В аэропорту «Шереметьево» задержаны 79 рейсов. Во «Внуково» четыре рейса задержаны, два отменены. В «Домодедово» — восемь задержаны и семь отменены Подробности в материале: В аэропортах Москвы отменены и задержаны сто рейсов

08:42 06.05.2019 Глава Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей на борту самолёта SSJ-100, следовавшего по маршруту Москва-Мурманск. Телеграмму со словами сочувствия он направил временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису, сообщает сегодня, 6 мая, пресс-служба губернатора. «С чувством глубокой скорби восприняли забайкальцы весть о человеческих жертвах в результате пожара на борту самолета в Шереметьево. Примите мои искренние соболезнования. Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», — сказано в послании. Об этом: С чувством глубокой скорби: соболезнования погибшим в SSJ-100 от Забайкалья

08:46 06.05.2019 Заслуженный пилот России, член авиакомиссии при президенте РФ Юрий Сытник назвал причины трагедии с SSJ-100 в «Шереметьево». По мнению бывшего военного лётчика, это некачественный самолёт и коррупция. О том, что качество SSJ-100 не отвечает требованиям безопасности, Сытник, по его словам, предупреждал ещё 10 лет назад, то же самое он утверждает и сегодня. Лётчик убежден, что при проектировании этого самолёта имел место «тотальный распил бюджета». Он рекомендует модернизировать советские модели самолётов, которые, по его мнению, смогут без риска для пассажиров летать ещё лет 15−20. Читайте также: «Машина негодная, я об этом говорил»: заслуженный пилот РФ о SSJ-100

08:46 06.05.2019 Компании «АльфаСтрахование» и СОГАЗ, в которых застрахована ответственность ПАО «Аэрофлот», открыли горячую линию для обращений пострадавших и родственников погибших при катастрофе в «Шереметьево». Номер выделенной линии — 8 800 333 0 999. Читайте также: Страховщики открыли прямую линию для пострадавших из-за ЧП в «Шереметьево»

08:55 06.05.2019 Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование семьям погибших в аэропорту Шереметьево на своей странице в социальной сети.

09:28 06.05.2019 Аэропорт «Шереметьево» опубликовал список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU 1492 Москва — Мурманск. Данные предоставил Следственный комитет России. Читайте также: Опубликован список выживших пассажиров рейса SU 1492 в «Шереметьево»

09:29 06.05.2019 Аэропорт «Шереметьево» открыл телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU 1492 Москва — Мурманск. Читайте также: Открыта горячая линия для родственников пассажиров рейса SU 1492

09:31 06.05.2019 Международный аэропорт «Шереметьево» и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования родственникам и близким погибших рейса SSJ-100 Москва — Мурманск. Читайте также: «Шереметьево» и «Аэрофлот» скорбят вместе с близким погибших рейса SU1492

09:35 06.05.2019 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от своего имени и от лица всех жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате возгорания самолета SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск. «Всецело разделяем с вами боль и горечь утраты. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим!», — говорится в тексте соболезнования. Читайте также: Всецело разделяем боль утраты: соболезнования в Мурманск из Пскова

09:35 06.05.2019 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказал соболезнования и сочувствие в связи с гибелью людей в результате аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Мурманск. Об этом: Глава Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»

09:42 06.05.2019 Жители Ростовской области скорбят по погибшим в столичном аэропорту «Шереметьево». Соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы выразил донской губернатор Василий Голубев. «Минувшая ночь принесла тяжелые вести из Шереметьево. Погибло много людей. Скорбим вместе с мурманчанами. Соболезнования — близким погибших. Скорейшего выздоровления — пострадавшим», — написал глава региона в своём микроблоге в Twitter. Подробности в материале: «Тяжёлые вести из «Шереметьево» — Ростовская область скорбит по погибшим

09:47 06.05.2019 Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. «Эта чудовищная трагедия глубокой скорбью отозвалась в сердцах жителей Донецкой Народной Республики. Мы разделяем боль утраты и искренне сопереживаем всем участникам катастрофы», — заявил он. Подробности в материале: Глава ДНР выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

09:53 06.05.2019 Семьи жителей Мурманской области, погибших в авиакатастрофе самолёта SSJ-100, следовавшим рейсом Москва — Мурманск получат по 1 млн рублей. Такое распоряжение дал врио главы региона Андрей Чибис. Читайте также: Семьи мурманчан, погибших в «Шереметьево», получат по 1 млн рублей

09:54 06.05.2019 Комментируя авиакатастрофу в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погибли десятки человек, находившихся на борту самолёта SSJ-100 и следовавшего рейсом Москва-Мурманск, врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин выразил глубочайшие соболезнования: «Как вы знаете, вчера в аэропорту Шереметьево произошла страшная трагедия. Погиб 41 человек. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память тем, кого уже нет с нами», — написал он на своей странице в соцсетях. Читайте также: Врио главы Республики Алтай скорбит по погибшим в SSJ-100

09:57 06.05.2019 «Трагедия потрясла всех нас и стала общей болью», — заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, высказавший слова соболезнования от имени петербуржцев в связи с авиакатастрофой в «Шереметьево». Подробности в материале: Трагедия в «Шереметьево» стала общей болью: Беглов от имени петербуржцев

10:04 06.05.2019 Глава Тувы Шолбан Кара-оол от своего имении и от имени жителей республики выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево». "Это большая трагедия, которую предстоит мужественно преодолевать всю жизнь. Мы разделяем с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — пишет руководитель Тувы на своей странице в соцсети. Подробнее в материале »Это большая трагедия»: глава Тувы об авиакатастрофе в «Шереметьево»

10:07 06.05.2019 Пять рейсов из Новосибирска в московский аэропорт «Шереметьево» отменены. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из информации, размещённой на сайте новосибирского аэропорта «Толмачёво». Рейсы должны были совершить пять авиакомпаний: Air France, Air Serbia, KLM, Alitalia и «Аэрофлот». Подробности в материале: Авиарейсы из Новосибирска в аэропорт «Шереметьево» отменены

10:07 06.05.2019 Авиакатастрофа самолёта SSJ 100 в «Шереметево» попадет на полосы многих газет в мире, а сайты в интернете будут «смаковать» кадры ещё долгое время. Все это крайне неблагоприятно отзовется на проекте Сухого Суперждет 100», считает автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте также: ЧП с SSJ 100 «крайне неблагоприятно отзовется» на проекте Сухого SuperJet-1

10:08 06.05.2019 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. «От себя лично и от имени жителей Тамбовской области выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиационной катастрофы рейса Мурманск-Москва, произошедшей в аэропорту «Шереметьево». Эта страшная трагедия, которая унесла десятки жизни людей, детские жизни, потрясла тамбовчан. Мы разделяем с вами скорбь от невосполнимой утраты и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме. Подробнее: «Разделяем с вами скорбь»: тамбовский губернатор выразил соболезнования

10:08 06.05.2019 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин от имени жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево». "От имени жителей Томской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате аварийной посадки самолёта. Наши соболезнования всем мурманчанам. Трагедия в «Шереметьево» не оставила сибиряков равнодушными. Скорбим вместе с вами», — говорится в телеграмме Жвачкина на имя временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Подробнее: Томская область выразила соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»

10:09 06.05.2019 По данным тамбовских властей, среди погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево» — житель Мичуринского района 1983 год рождения. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выразил глубокие соболезнования семье погибшего и распорядился оказать необходимую помощь его родственникам.

10:12 06.05.2019 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после трагедии в «Шереметьево» поручил «усилить контроль за состоянием воздушных судов, проверить готовность аварийно-спасательных служб аэропорта, а также провести дополнительные инструктажи и учения». По предварительным данным, среди пострадавших нет жителей Ульяновской области. Глава региона направил телеграмму с соболезнованиями от жителей области. Подробнее: В Ульяновской области усилят контроль за состоянием лайнеров

10:14 06.05.2019 Жители Мурманска просят отменить авиашоу в связи с трагедией в Шереметьево Подробности в материале: Мурманчане просят отменить намеченное на 9 мая авиашоу

10:15 06.05.2019 В Крыму соболезнуют родным погибших при катастрофе пассажирского самолета в московском аэропорту «Шереметьево». "С глубокой скорбью и болью воспринял известие о трагедии в Шереметьево, в результате которой погибли и пострадали люди. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал на своей странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте также: В Крыму соболезнуют в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

10:16 06.05.2019 В Мурманской области объявлен трёхдневный траур. 6, 7 и 8 мая объявлены днями траура в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево. В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.

10:17 06.05.2019 Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил свои соболезнования родственникам погибших в трагедии с самолётом Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево». "Приношу искренние соболезнования всем семьям погибших при аварийной посадке самолёта, летевшего из Москвы в Мурманск. Каждый из нас пользуется услугами авиации, и эта трагедия никого не оставила равнодушным. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал в Instagram Олег Кожемяко. Читайте подробнее: Губернатор Приморья выразил соболезнования родным погибших в «Шереметьево»

10:22 06.05.2019 В Буддийской традиционной Сангхе России выразили соболезнования всем семьям, друзьям и коллегам погибших в катастрофе в «Шереметьево». Буддийские ламы будут молиться за скорейшее выздоровление пострадавших, а также прочитают специальный молебен «Юроол», посвященный погибшим в авиакатастрофе. Подробности в материале: В дацанах Бурятии помолятся за выздоровление пострадавших в «Шереметьево»

10:23 06.05.2019 В числе пострадавших в результате ЧП в «Шереметьево» — 40-летний житель Волгоградской области. Он получил ожог верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения и госпитализирован в больницу №1 Красногорска Московской области. «Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поручаю профильным службам держать на контроле состояние пострадавших жителей Волгоградской области и при необходимости оказать им помощь», — заявил на оперативном совещании в администрации региона 6 мая губернатор Андрей Бочаров. Об этом: В числе пострадавших в катастрофе в «Шереметьево» — житель Волгограда

10:36 06.05.2019 Пилот самолёта SSJ-100 Денис Евдокимов, который после аварийной посадки сгорел в аэропорту «Шереметьево», восстановил хронологию событий. В интервью Telegram-каналу Baza он заявил, что после взлёта в лайнер ударила молния, из-за чего была потеряна радиосвязь, а самолёт перешёл в режим прямого управления. Капитан воздушного судна добавил, что пожар начался не во время полёта, а уже после посадки. Почему самолёт ударился о землю, Евдокимов пояснить не смог, отметив, что при посадке «скорость была небольшая, обычная», согласно процедуре. Об этом: Командир SSJ-100 рассказал подробности катастрофы в «Шереметьево»

10:58 06.05.2019 Губернатор Омской области Александр Бурков от имени жителей региона выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево». "В Омской области разделяют скорбь родных и близких погибших. Искренне сочувствуют всем, кто потерял в этой трагедии родных и близких. Омичи желают им мужественно и стойко перенести горе от невосполнимой утраты. Скорейшего выздоровления — всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, направленной главам Мурманской и Московский областей. Об этом: В Омской области выразили соболезнования родным погибших в «Шереметьево»

11:03 06.05.2019 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не паниковать из-за аварийной посадки SSJ-100 и установить автоматические блокирующие замки на багажных полках самолётов. «Не паниковать. Самолёты всех компаний и производителей изредка падают. Это всегда трагедия, но сперва нужно разобраться в причинах конкретного происшествия. По одной аварии нельзя делать выводы о самолете в целом. Боинги падают по пять штук в год, но считаются лучшими самолетами», — отметил Жириновский. Об этом: Жириновский призвал не паниковать и установить замки на полках самолётов

11:04 06.05.2019 В списке погибших в Шереметьево — 26 жителей Мурманской области Читайте подробнее: В списках погибших в Шереметьево числятся 26 жителей Мурманской области

11:06 06.05.2019 Авиакомпания «Аэрофлот» после трагедии в столичном аэропорту «Шереметьево» отменила два рейса — из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Путешествия должны были состояться на самолётах «Сухой Суперджет 100», следует из информации, размещённой на официальном сайте ростовского аэропорта «Платов». Причина отмены полётов не уточняется. Об этом: «Аэрофлот» отметил два ростовских рейса после трагедии в «Шереметьево»

11:08 06.05.2019 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево». "Трагедия в первую очередь коснулась жителей Кольского полуострова. Несмотря на то, что от Новосибирска до Мурманска почти 3 тыс. км, Мурманск, как и любой уголок нашей страны, близок для сибиряков, — сказал Травников. — Поэтому, я и, уверен, каждый из моих коллег выражает слова соболезнования людям, которые уже получили скорбные вести о своих близких. Слова тем, кто в надежде пытается получить сведения о судьбе своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления». Читайте подробнее: «Мурманск близок для сибиряков»: новосибирцы скорбят по погибшим в SSJ-100

11:12 06.05.2019 Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков потрясен трагедией, произошедшей 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». "Выражаю глубочайшие соболезнования жителям Мурманской области, всем, кто потерял близких в авиакатастрофе. Надеемся на благополучное выздоровление пострадавших. Вечная память погибшим», — написал глава Карелии на своей странице в Twitter.

11:13 06.05.2019 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил соболезнования в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в связи с авиакатастрофой в Шереметьево. «Чрезвычайное происшествие, унесшее десятки жизней, стало настоящей трагедией для всей России. Погибли люди, в том числе и дети. Это невосполнимая утрата. Жители Нижегородской области скорбят вместе с вами и всем сердцем верят в скорейшее выздоровление пострадавших. Прошу передать слова соболезнования родным и близким погибших», — написал нижегородский глава в телеграмме.

11:19 06.05.2019 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин направил телеграмму временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису, в которой выразил соболезнование жителям региона, родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево». Об этом: «Невосполнимая утрата»: соболезнования от губернатора Новгородской области

11:27 06.05.2019 Сотрудницы правительства Мурманской области оказались в списке погибших в Шереметьево Подробности в материале: Правительство Мурманской области потеряло своих сотрудников в Шереметьево

12:15 06.05.2019 Соболезнования в связи с катастрофой выразил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. «От себя лично, от всех жителей Челябинской области приношу глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в «Шереметьево». Сил и выдержки родным, скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Алексей Текслер.

12:19 06.05.2019 Мурманская прокуратура потеряла в шереметьевской трагедии своего сотрудника Подробности в материале: Мурманская прокуратура сообщила о гибели своего сотрудника в Шереметьево

12:38 06.05.2019 Губернатор и правительство Калужской области выразили глубокие соболезнования всем семьям и родным погибших в авиакатастрофе, произошедшей в аэропорту «Шереметьево». «Эта трагедия болью отозвалась в сердцах жителей Калужской области. Мы разделяем скорбь невосполнимой утраты и готовы оказать всю необходимую помощь. «Светлая память всем ушедшим из жизни», — говорится в соболезновании. .

12:40 06.05.2019 В истории коммерческой эксплуатации Superjet-100 аварийная посадка в аэропорту «Шереметьево» является первой катастрофой, заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он отметил, что последний инцидент с данным воздушным судном произошёл в Индонезии во время демонстрационного полёта. Судно находилось в рейсе экспериментальной авиации, и это не было коммерческой эксплуатацией самолёта. «Причины в целом известны, связаны с так называемым человеческим фактором, а именно: выполняя демонстрационный полёт в условиях плохой видимости воздушное судно столкнулось с препятствием на земле, склоном горы. К сожалению, у экипажа не хватило времени, чтобы предотвратить это столкновение. Однако если бы была информация, что те или проблемы Superjet могут создавать угрозу безопасности полётов, самолёт бы не эксплуатировался. Совершенно очевидно, что все самолёты, которые обладают действующим сертификатом типа, свидетельством лётной годности, считаются безоговорочно безопасными», — считает Пантелеев. Он также добавил, что статистика эксплуатации Superjet-100 за 2018 год является более позитивной, чем в предыдущие годы, однако очевидно, что нынешние события повлияют на статистические данные самым драматическим образом, и если после выяснения всех обстоятельств, приведших к трагедии, будут выявлены какие-то системные проблемы, необходимо будет разработать план мероприятий, позволяющих данные проблемы разрешить. Об этом: Авиаэксперт рассказал о другом происшествии с Superjet-100

13:47 06.05.2019 Командир, второй пилот и бортпроводница сгоревшего в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet-100 находятся в НИИ им. Склифосовского в состоянии средней степени тяжести, заявила 6 мая министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Читайте также: Глава Минздрава рассказала о состоянии командира сгоревшего Superjet-100

13:51 06.05.2019 Решение о возможной приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet-100 должно приниматься после официального расследования происшествия, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле оценили возможность приостановки SSJ-100 после трагедии

13:53 06.05.2019 Пассажирскому самолёту SSJ-100, на чьём борту 5 мая 2019 года погиб 41 человек, была альтернатива в виде другой российской разработки — лайнера Ту-334, ещё десять лет назад признанного конкурентом по характеристикам Sukhoi Superjet 100. Ту-334 в серийное производство не вышел, но отнюдь не из-за технической стороны вопроса. Читайте подробнее: Sukhoi Superjet 100 против Ту-334: немного истории

13:57 06.05.2019 В Симферополе создали стихийный мемориал на центральной площади города в память о погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Жители города несут цветы и свечи к мемориалу. «Невозможно выразить словами боль и горечь невосполнимой утраты. Это ужасная трагедия. Мурманск, мы с вами. Держитесь», — оставляют послания горожане. Читайте также: В Крыму создали стихийный мемориал в память о погибших в «Шереметьево»

14:16 06.05.2019 Цветы у представительства Мурманской области в Москве. Фото: Антоновой Дарьи

14:17 06.05.2019 У входа в представительство Мурманской области в Москве выставлена книга для соболезнований. Фото: Антоновой Дарьи

14:22 06.05.2019 Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в «Шереметьво». Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе первого президента республики.

14:30 06.05.2019 Правительство Мурманской области выделит семьям погибших на борту самолета по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей Читайте подробнее: По 1 млн рублей получат от мурманских властей семьи погибших в Шереметьево

14:46 06.05.2019 Среди погибших на борту лайнера SSJ-100 в «Шереметьево» было трое москвичей, сообщил 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter. «Ужасная трагедия. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них трое москвичей. Проведал в Склифе пострадавших в аварии самолета. Пообщался с командиром экипажа Денисом Александровичем Евдокимовым. Он до последней минуты оставался на борту, помогая эвакуировать пассажиров», — написал он. Читайте подробнее: Собянин назвал число москвичей среди погибших в катастрофе с SSJ-100

14:52 06.05.2019 Тела людей, погибших во время авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево», перевезли в бюро судмедэкспертизы в Москве, сообщил 6 мая мэр столицы Сергей Собянин. «Врачи делают все необходимое для выздоровления пострадавших. Поручил оказать им социальную и психологическую помощь. Тела погибших перевезли из Шереметьево в бюро судмедэкспертизы «Царицыно». Для прибывающих родственников погибших организовываем необходимую поддержку», — написал он в Twitter. Читайте подробнее: Тела погибших в катастрофе SSJ-100 перевезли в Москву

14:53 06.05.2019 Губернатор Белгородской области Евгений Савченко направил в адрес правительства Мурманской области телеграмму с соболезнованиями. Он также сообщил, что в Шереметьево погиб уроженец Белгородской области Алексей Ганзиев. Его семье областные власти окажут необходимую помощь. Читайте подробнее: Семье погибшего в Шереметьево белгородца окажут материальную помощь

15:04 06.05.2019 Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не руководствоваться эмоциональным фоном, который в настоящее время царит вокруг авиакатастрофы самолёта SSJ-100, а ориентироваться на официальные результаты расследования. Так пресс-секретарь ответил на просьбу прокомментировать публикации пользователей о героическом поведении членов экипажа во время эвакуации пассажиров из горящего лайнера. По его словам, обращения с просьбой наградить экипаж самолёта президенту России Владимиру Путину пока не поступали. Читайте подробнее: Катастрофа SSJ-100: Песков призвал не руководствоваться эмоциями

15:18 06.05.2019 Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолёта Sukhoi Superjet 100. «Жизнь — это высшая ценность. О том, что её нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в «Шереметьево», — написал политик на странице в Facebook. —Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет». Читайте также: Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой SSJ-100

15:33 06.05.2019 Продолжение штатной эксплуатации авиалайнеров SSJ-100 выглядит рискованным. Приостановка полетов SSJ-100 станет ударом для российской авиационной промышленности, но безопасность пассажиров важнее всего, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев. Читайте также: Трагедия с самолётом SSJ-100 — «удар» для российской авиапромышленности

15:35 06.05.2019 Соболезнования семьям погибших выразил врио губернатора Курской области Роман Старовойт. «От имени жителей Курской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолёта, летевшего из Москвы в Мурманск. Куряне скорбят вместе с вами. От всей души желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой страшной катастрофе», — завил он. Об этом: Врио курского губернатора соболезнует семьям погибших в Шереметьево

15:40 06.05.2019 «В истории коммерческой эксплуатации Superjet-100 аварийная посадка в аэропорту «Шереметьево» является первой катастрофой». Читайте подробнее: Катастрофа SSJ-100 подтвердила системные проблемы российской авиации

15:52 06.05.2019 Из-за работы следователей Следственного комитета РФ в «Шереметьево» изменены расписания рейсов. Аэропорт работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу. Читайте также: Из-за работы следователей в «Шереметьево» изменены расписания рейсов

15:53 06.05.2019 Президент РоссииВладимир Путинзаслушал доклады об оказании помощи пострадавшим и ходе расследования авиапроисшествия в московском аэропорту «Шереметьево». Доклады представили глава Следственного комитета РФ, Минтранса и Минздрава. Читайте также: Путину доложили о ходе расследования авиапроисшествия в «Шереметьево»

16:41 06.05.2019 Инициатива об отказе от производства самолетов Sukhoi Superjet 100 после трагедии в «Шереметьево» ударит по российской авиационной промышленности и будет сдерживать ее развитие. Однако, если выяснится, что причиной трагедии стали технические неисправности самолета, полеты будут прекращены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»). Читайте подробнее: Гутенёв: Отказ от Superjet угрожает нацбезопаности в условиях санкций

16:59 06.05.2019 В результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» погиб курсант Черноморского высшего военного училища им. Нахимова и его жена. Супруги после отпуска в Севастополе возвращались в Североморск, к месту службы. Погибший учился на четвертом курсе заочного отделения факультета судовождения и энергетики судов. Читайте также: При крушении самолёта в Шереметьево погиб курсант из Севастополя и его жена

17:07 06.05.2019 Следственный комитет Российской Федерации рассматривает три основные версии катастрофы пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолёта и метеоусловия. Об этом: СК назвал три основные версии причин катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

17:20 06.05.2019 Авиакомпания «Ямал» ответила на петицию против эксплуатации Sukhoi Superjet 100. Приостановки эксплуатации лайнеров после аварии в «Шереметьево» не будет, так как необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы, официально заявляет пресс-служба компании. «Для того чтобы принимать какие-либо кардинальные решения с парком воздушных судов авиакомпании, необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. В настоящий момент идёт расследование, до окончания которого никаких решений принято быть не может», — сообщают в «Ямале». В авиапарке компании «Ямал» 15 самолётов Sukhoi Superjet 100, купленных по контракту с «Государственной транспортной лизинговой компанией». Об этом: Авиакомпания «Ямал» продолжит эксплуатацию лайнеров Sukhoi Superjet 100

17:27 06.05.2019 Гражданин США погиб в результате авиакатастрофы в «Шереметьево», сообщила пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан. По её словам, американские дипломаты оказывают семье погибшего необходимое консульское содействие. Читайте также: Среди погибших в катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево» есть гражданин США

18:40 06.05.2019 На борту сгоревшего лайнера погибли военные Читайте подробнее: Трое мурманских военных стали жертвами трагедии в «Шереметьево»

19:29 06.05.2019 Компания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе самолёта Superjet-100 в дополнение к предусмотренным законом обязательным страховым выплатам. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба авиаперевозчика. По одному миллиону рублей будет выплачено пассажирам рейса, которым не потребовалась госпитализация. По два миллиона рублей получат пассажиры, госпитализированные в результате аварии, по пять миллионов рублей выплатят родственникам погибших. Об этом: «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ-100

19:34 06.05.2019 Следователи центрального аппарата СК России и криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) завершили следственные действия на месте аварийной посадки пассажирского самолёта в аэропорту «Шереметьево», сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли с взлётно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолёта и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования. Они приступают к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев. Подробности в материале: СКР завершил следственные действия в «Шереметьево»

19:43 06.05.2019 Следственный комитет Российской Федерации обнародовал видеозапись, на которой показан сгоревший пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». Об этом: СК показал сгоревший в «Шереметьево» SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот»

20:27 06.05.2019 Глава столицы Северного флота, выживший в шереметьевской трагедии, рассказал о поведении людей на борту. Подробности в материале: Мэр Североморска: «На борту не было абсолютно никакой толкотни»

20:41 06.05.2019 В катастрофе самолёта Superjet 100 сошлись два фактора. Об этом написала астролог из Екатеринбурга Элеонора Дан. «В катастрофе, которая случилась 5.05.2019, сошлись два фактора: новолуние и Уран (хоть и в орбисе) в соединении с Луной…» — написала Элеонора Дан. Корреспонденту ИА REGNUM она пояснила, почему трагедия произошла именно с этим самолётом. По её словам, здесь повлияла карта самого самолёта (дата создания). Лайнер был выпущен 15 июня 2017 года. «И его гороскоп вошел в негативный резонанс с текущим положением планет», — отметила Элеонора Дан. Читайте также: В катастрофе Superjet 100 «сошлись два фактора»

20:48 06.05.2019 Сотни мурманчан вышли на траурный митинг Подробности в материале: Сотни мурманчан вышли на улицу почтить память погибших в «Шереметьево»

21:21 06.05.2019 Семьи погибших в «Шереметьево» прибыли в столицу Об этом: Родственники погибших в «Шереметьево» прибыли из Мурманска в Москву

21:58 06.05.2019 Аэропорт «Шереметьево» возобновил работу в штатном режиме с двумя взлётно-посадочными полосами после катастрофы авиалайнера Suprjet 100, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Отмечается, что в течение предстоящих суток аэропорт «войдёт в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию». Об этом: «Шереметьево» возобновляет работу в штатном режиме после катастрофы SSJ-100

22:03 06.05.2019 Российская авиакомпания «Аэрофлот» обнародовала полный список погибших на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту «Шереметьево». Читайте также: «Аэрофлот» опубликовал список погибших в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100

22:31 06.05.2019 Среди погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» 5 мая числится гражданин Таджикистана Фатхуддин Курбонбекзода — 28-летний уроженец Хатлонской области. Сотрудники посольства Таджикистана в РФ уже связались с родными погибшего и делают всё возможное для того, чтобы как можно быстрее отправить его тело на родину. Об этом: В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб гражданин Таджикистана

22:36 06.05.2019 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 6 мая, направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину: «Уважаемый Владимир Владимирович, Глубоко опечален известием о чрезвычайном происшествии во время посадки пассажирского самолета в аэропорту «Шереметьево», повлекшего за собой гибель десятков граждан. Выражая Вам и всему дружественному народу России свои искренние соболезнования в связи с этой трагедией, прошу передать наши чувства сопереживания родным и близким погибших». Подробности в материале: Эмомали Рахмон направил соболезнования Владимиру Путину

23:25 06.05.2019 В Нижегородский аэропорт «Стригино» в связи с трагедией перенаправили около 20 рейсов. Три рейса были приняты из Вены, Парижа и Стамбула. До настоящего времени все рейсы были отправлены в пункты назначения. Читайте также: Нижегородский аэропорт принял около 20 рейсов из-за трагедии в «Шереметьево»

23:29 06.05.2019 Межгосударственный авиационный комитет в течение месяца представит предварительные результаты расследования катастрофы Superjet 100. Одновременно с этим МАК намерен подготовить оперативные рекомендации по обеспечению безопасности полётов. Читайте подробнее: МАК в течение 30 дней представит данные по расследованию катастрофы SSJ-100

04:51 07.05.2019 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв от всех кузбассовцев выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта Superjet 100 и слова поддержки пострадавшим. «Кемеровская область с чувством огромного сострадания восприняла известие об этой трагедии. Авиационная катастрофа, унёсшая жизни людей, с глубокой и нескрываемой скорбью воспринята в нашем регионе. Кузбассовцы сопереживают и разделяют боль огромной потери. Передают соболезнования и слова поддержки семьям погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — сказал Цивилёв. «Кемеровчане выражают соболезнования родным и близким погибших при катастрофе в «Шереметьево» — сил вам и мужества. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города Кемерово Илья Середюк. Подробности в материале: Кузбасс с огромным состраданием воспринял известие о катастрофе SSJ-100

11:00 07.05.2019 Москва выделит дополнительные компенсации жителям столицы, пострадавшим в катастрофе SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево», сообщает 7 мая официальный портал мэра и правительства Москвы. «Город предоставит дополнительные единовременные компенсации пострадавшим москвичам и родственникам погибших пассажиров, проживавших в столице. Получившим увечья и госпитализированным выплатят по 500 тысяч рублей, тем, кому оказали амбулаторную помощь, — по 250 тысяч рублей, семьям погибших — по одному миллиону рублей», — говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что в результате катастрофы погибли трое москвичей. Читайте подробнее: Москва выделит семьям погибших в авиакатастрофе SSJ-100 по миллиону рублей

13:36 07.05.2019 В Совфеде намерены обсудить трагедию с Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево», сообщил член Совфеда Вячеслав Тимченко. «Еще при формировании работы комитета на первое полугодие 2019 года мы запланировали парламентские слушания по вопросам, связанным с авиаперевозками (состояние парка, оказание финансовой поддержки, безопасность полетов), этот вопрос (ЧП в «Шереметьево») на них также будет обсуждаться», — написал Тимченко в Facebook. Об этом: В Совфеде с участием главы Минтранса обсудят трагедию в «Шереметьево»

14:27 07.05.2019 Пилоты сгоревшего в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 допустили несколько ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени. Читайте также: СМИ узнали об ошибках пилотов сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100

15:02 07.05.2019 Среди погибших в результате катастрофы самолёта Sukhoj Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» был уроженец из Дагестана — 23-летний Навруз Искендеров. Он возвращался к месту службы после краткосрочного отпуска. Молодой мичман ездил на могилу к матери. Его друзья отмечают отзывчивость и ответственность Навруза и уверены, что он не успел выбраться из горящего самолета только потому, что, как и подобает настоящему военному, помогал другим пассажирам эвакуироваться. Читайте также: Мичман из Дагестана погиб, спасая людей из самолета, уверены его друзья

15:46 07.05.2019 Состояние жительниц Мурманской области, госпитализированных после пожара в «Шереметьево», — стабильное, без ухудшений, — сообщил врио губернатора Чибис. Читайте подробнее: Состояние мурманчанок, выживших при возгорании самолета, стабилизировалось

18:27 07.05.2019 Следственный комитет назвал ошибки пилотов пассажирского самолёта SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который загорелся при жесткой посадке в аэропорту «Шереметьево». Читайте также: СК назвал ошибки, совершенные пилотами сгоревшего SSJ-100

20:33 07.05.2019 В столице Приднестровья Тирасполе 7 мая руководство республики и жители города несли цветы к зданию выездного консульства России в знак скорби в связи с катастрофой в аэропорту Шереметьево. Соболезнования в связи с трагедией выразил президент ПМР Вадим Красносельский. Читайте также: «Скорбим вместе с Россией»: в Приднестровье несут цветы к консульству РФ

20:42 07.05.2019 В сети интернет опубликована расшифровка переговоров диспетчера аэропорта «Шереметьево» с командиров воздушного судна SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку 5 мая, а также переговоры спасательных служб. Подробности в материале: В сеть попали переговоры диспетчера и лётчика сгоревшего SSJ-100

00:02 Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину соболезнования в связи со страшной авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», в результате которой погиб 41 человек. Об этом: Генсек ООН направил Путину соболезнования в связи с гибелью SSJ-100

08:34 В московском аэропорту «Шереметьево» следует установить памятник жертвам трагедии с самолётом SSJ-100, заявил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов, передаёт агентство «Москва». "Необходимо установить памятник в аэропорту «Шереметьево» в память всех погибших в результате данной трагедии. Художник должен создать такую композицию, которая смогла бы выразить и передать образ погибших при возгорании в самолете», — сказал он. Читайте также: В «Шереметьево» предложено установить памятник жертвам катастрофы SSJ-100

08:50 Единственный гражданин США, 22-летний Джереми Брукс, погибший при аварийной посадке пассажирского самолета SSJ-100, направлялся на северо-запад России на работу своей мечты: он с детства хотел быть гидом-рыболовом. «Я не очень хорошо объясняю свою любовь к рыбалке, но это любовь, которая значила для меня все большую часть моей жизни», — писал он. Подробности в материале: Погибший при посадке SSJ-100 житель США направлялся на работу своей мечты