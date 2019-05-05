Курган, 5 мая, 2019, 19:05 — ИА Регнум. В Юргамышском районе Курганской области введён режим ЧС из-за природных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Таким образом, сейчас он действует в шести территориях. Кроме Юргамышского района его ввели в Белозёрском, Щучанском, Сафакулевском и Кетовском районах, а также в городе Кургане.

Кроме того, режим ЧС введён в лесах регионального характера. Он действует с 5 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области бушуют природные пожары. Местами они перекинулись на населённые пункты. Жертвой одного из таких пожаров стала пенсионерка.