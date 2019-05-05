Донецк, 5 мая, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Мирный житель ДНР получил ранение в результате обстрела украинскими боевиками. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сообщается, что, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, украинские войска открыли огонь по территории ДНР со стороны населённого пункта Славное (находится под контролем Украины) по направлению посёлка Еленовка.

При обстрелах военнослужащие Украины применяли гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрела был ранен мужчина 1983 года рождения, проживающий в городе Донецке. В момент происшествия житель ДНР ехал на своём автомобиле в сторону пропускного пункта «Новотроицкое».

Пуля калибра 7,62 пробила дверцу автомобиля и по касательной задела правую ногу мужчины.

По прибытии на пропускной пункт «Еленовка» пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он направился в город Донецк.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти украинского диверсанта, получившего ранение при попытке проникновения на территорию ДНР. Раненого бойца оставили на поле его сослуживцы из армии Украины.

Бойцы ДНР доставили раненого диверсанта в госпиталь, но врачам не удалось не удалось спасти солдата.