Курган, 5 мая, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Запрет на продажу алкогольных напитков введён администрацией в городе Кургане в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в городе из-за природных пожаров. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба администрации города.

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Продажа любой алкогольной продукции, в том числе пива запрещена на территории города Кургана вплоть до особого распоряжения. Запрет касается как розничной торговли алкоголем, так и реализации алкоголя на вынос и на предприятиях общественного питания.

Причиной такого жёсткого запрета стала чрезвычайная ситуация с природными пожарами в Курганской области, которые в Кургане и ряде районов Курганской области из-за сильного ветра перекинулись на населённые пункты.

Режим ЧС введён в областном центре региона и в четырёх районах области. За минувшие сутки, по данным МЧС, в регионе было зарегистрировано 162 возгорания, огнём было уничтожено 82 здания.

Власти региона усилили работу по информированию населения о правилах противопожарной безопасности. Доступ граждан в леса ограничен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели в результате лесного пожара пожилой жительницы деревни Ордина Белозёрского района Курганской области. По данному факту следственными органами СКР проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка лицам, отвечавшим за эвакуацию жителей в районах, охваченных пожаром и действиям лиц местного самоуправления.