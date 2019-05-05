Село Мокроусово, Курганская область, 5 мая, 2019, 17:38 — ИА Регнум. В курганском селе Мокроусово после капитального ремонта открылся Дом культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учреждения Светлана Комарова.

Mokrousovo.ru Открытие Дома культуры

Торжественная церемония прошла 30 апреля. В программе были праздничный концерт, мастер-классы и выставка декоративно-прикладного искусства.

Здание было построено в 1985 году и долгое время не видело капитального ремонта. Наконец, он состоялся. Все работы были проведены благодаря реализации на территории Курганской области Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма 2013 — 2020 годы», областной государственной программе «Развитие культуры Зауралья», а также в рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины», при участии федерального, областного бюджетов.

Глава Мокроусовского района Владимир Кизеров поздравил участников церемонии открытия с этим ярким событием. А журналистам местного издания «Восход» он пояснил, что с 1985 года этот проект в сфере культуры самый масштабный. Он также добавил, что благодаря областному управлению культуры управлению культуры были получены средства на ремонт из федерального бюджета в размере 16 млн рублей. Часть денег была выделена из районного бюджета, приняли участие также предприятия и жители района.

В ходе подготовки и проведения ремонта не обходилось без трудностей, но все они были успешно преодолены. Итогом стало обновлённое внутри и снаружи здание. В нём будет комфортно и коллективу Дома культуры, и посетителям.

На имеющиеся средства отремонтировали кабинеты, фасад, заменили двери и входную группу, перекрытия пола, произвели отделку внутренних стен, смонтировали систему противопожарного оповещения, поменяли оборудование системы канализации. Теперь гостей встречает просторное и светлое фойе, а в зрительном зале теперь более 300 новых мягких удобных кресел.

Поддержка и развитие учреждений культуры — это одно из приоритетных направлений в работе врио губернатора Вадима Шумкова. Одним из проявлений этого и стало открытие после ремонта районного Дома культуры. Это долгожданное событие стало ярким и незабываемым событием для участников творческих коллективов, работников культуры, всех жителей Мокроусовского района.