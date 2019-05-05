Ростов-на-Дону, 5 мая, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Женщина, забывшая своего двухлетнего ребёнка в такси, задержана правоохранительными органами. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

(сс) Your Best Digs Детское автокресло

Информация о забытом в такси матерью ребёнке поступила в отделение полиции из больницы. При этом в ГУ МВД региона отметили, что жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает.

По предварительным данным, мать ребёнка оставила его в такси, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данному инциденту сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних был составлен административный протокол о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В полиции уточнили, что собранные документы будут переданы в органы опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и детскому омбудсмену.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования уголовного дела в Приангарье в отношении женщины, чуть не убившей своего годовалого внука, которого ей доверила невестка. Женщина избила малыша, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.