Москва, 5 мая, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Гидрометцентр прогнозирует, что в Москве 6 и 7 мая будет жаркая погода и воздух прогреется до июльских отметок. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплая погода

По словам Вильфанда, 6 и 7 мая воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов тепла. Будут возможны небольшие осадки, но сильных дождей в эти дни не ожидается.

8 мая будет немного прохладнее до плюс 16−17 градусов тепла. 9 мая в День Победы погода будет примерно такой же, как и 8 мая, однако не исключены небольшие дожди и облачность.

Атмосферное давление в столице в начале недели будет в норме или чуть-чуть ниже нормы.

В связи с установлением теплой погоды в Москве с 6 мая начнут отключать центральное отопление. Сперва отопление будут отключать в промышленных, административных, жилых зданиях. Затем будет отключено отопление в социально значимых объектах, в частности, в школах, детских садах и больницах.