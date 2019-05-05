Сеул, 5 мая, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Южнокорейская компания LG Electronics представит первый смартфон V50 ThinQ с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения (5G) 10 мая. Об этом сообщает The Investor со ссылкой на источники в отрасли.

(сс) Kārlis Dambrāns Логотип LG

Первоначально LG планировала запустить продажи смартфона V50 в конце апреля, однако сроки были сдвинуты из-за необходимости оптимизации функций устройства.

Отмечается, что этот смартфон станет вторым устройством с поддержкой 5G, выпущенным в Корее. Первым таким смартфоном стал Galaxy S10 от Samsung.

V50 ThinQ будет оснащен процессором Snapdragon 855 от Qualcomm. Модемный чип с поддержкой 5G также будет производства этой американской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Южная Корея стала первой страной, в которой сеть стандарта 5G была запущена в национальном масштабе.