Москва, 5 мая, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова рассказала о шоке, который испытала после скандала, разразившегося вокруг ее имени, сообщает 5 мая Комсомольская правда.

Цитата из видео «Микелла Абрамова. «Love the Way You Lie» — Финал — Голос.Дети — Сезон 6» пользователя The Voice Kids Russia/Голос Дети. youtube.com Микелла Абрамова на шоу «Голос.Дети»

Причиной скандала стало обвинение в адрес юной певицы относительно несправедливой ее победы в конкурсе «Голос».

"Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит, — призналась девочка еще до того, что началось утром после оглашения результатов финала. — Но благодарна всем. Друзьям, которых обрела на этом проекте», — поделилась юная артистка.

Напомним, победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала массовое недовольство среди общественности. Зрители телепроекта убеждены, что Абрамова не достойна победы, а голоса в ее пользу были сфальсифицированы.