Курган, 5 мая, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате природного пожара в Курганской области, перешедшего в населённый пункт. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным следствия, пожары перешли 3−4 мая на населённые пункты. Этому поспособствовал сильный шквалистый ветер.

В результате пожара в деревне Ордина Белозёрского района Курганской области погибла женщина 1932 года рождения. По факту гибели женщины следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечавших за эвакуация населения с территории, охваченной пожаром, а также действиям лиц местного самоуправления.